Ci sono alcune coincidenze e alcuni scherzi del destino che non possono essere ignorati. Segnali di fronte ai quali voltarsi dall'altra parte è davvero difficile. La doppietta di Sandro Tonali al Bentegodi contro il Verona , ad esempio, rientra in quella categoria di eventi che sembrano disegnati dagli astri. Eh sì, perché è toccato proprio al centrocampista classe 2000, milanista da sempre, segnare i 2 gol che hanno aperto la rimonta sull'Hellas e che hanno consentito al Milan di riprendersi la vetta della classifica a +2 sull'Inter a 2 giornate dal termine del campionato.

Quando ho segnato il gol del 2-1 ho sentito un po' l'essere milanista. Il regalo di compleanno me lo sono fatto io e me l'ha fatto anche il Milan perché è una serata che dobbiamo ricordarci, ma dobbiamo essere bravi anche a mettere subito un punto per ripartire forte con l'Atalanta". Come finirà la corsa scudetto non possiamo saperlo, ma una cosa la sappiamo fin da ora: Sandro Tonali è il Capitan Futuro di questo Milan. Vediamo perché. Tonali ha lasciato ancora una volta il segno nella corsa scudetto (l'aveva già fatto contro la Lazio lo scorso 24 aprile segnando l'1-2 nei minuti di recupero). Lo ha fatto in un modo inedito (con una doppietta, la prima in Serie A), in uno stadio non proprio banale nella storia del Milan ( ricordate la Fatal Verona? ) e in una data speciale, l'8 maggio, giorno del suo compleanno (22 candeline) e del rossonero del secolo, Franco Baresi, il capitano di sempre. E Tonali, a fine partita, ha speso parole da capitano ai microfoni di Milan TV: "". Come finirà la corsa scudetto non possiamo saperlo, ma una cosa la sappiamo fin da ora: Sandro Tonali è il Capitan Futuro di questo Milan. Vediamo perché.

I numeri di Sandro Tonali al Milan

Stagione Presenze (gol + assist) 2020-21 37 (0 + 0) 2021-22 43 (5 + 3)

L'investitura di Pioli

Pungolato da DAZN alla fine di Verona-Milan, Stefano Pioli ha parlato in questi termini di Tonali: "A chi somiglia? Difficile confrontare due giocatori. Quando l'ho incontrato la prima volta gli ho chiesto quale fosse la sua posizione preferita in campo e lui mi ha risposto che tutti lo paragonano a Pirlo, ma lui si sente più Gattuso. Forse, se proprio devo fare un nome, direi De Rossi". Un'investitura tecnica di non poco conto, se si considera che a farla è lo stesso tecnico che solo un anno fa aveva conosciuto un Tonali decisamente più timido e spaesato di quello che ammiriamo oggi.

Tonali ha una gamba incredibile ed è adatto agli inserimenti, può diventare una grande mezzala. Sta dimostrando una crescita incredibile [Stefano Pioli @DAZN]

La leadership in campo

Ci sono poi altri elementi da mettere sul piatto della bilancia: l'attaccamento alla maglia, la decisione di ridursi l'ingaggio pur di rimanere al Milan un anno fa, il milanismo che trasuda da ogni dichiarazione, la costanza di rendimento e la leadership in campo fanno di Tonali un punto fermo anche - se non soprattutto - in prospettiva. Solo il tempo e il campo diranno se il lodigiano classe 2000 riuscirà a ripercorrere la carriera di De Rossi, che da giocatore era soprannominato Capitan Futuro. Guarda un po' il destino.

