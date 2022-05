Tonali, centrocampista centrale del Milan, si è confessato in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. E ha posto nuovi obiettivo dopo uno Sandro, centrocampista centrale del Milan, si è confessato in una lunga intervista rilasciata a. E ha posto nuovi obiettivo dopo uno Scudetto vinto da assoluto protagonista con la maglia rossonera, sorta di seconda pelle per il fresco 22enne.

Rinnovo

Ad

"Sarebbe bello diventare una bandiera del Milan, il mio prolungamento non sarà mai un problema, ho già un accordo per altri 4 anni... Voglio essere l'ultimo dei pensieri, è certo che voglio stare qui".

Obiettivo Champions

"Vorrei provare a vincere la Champions con questa maglia. Sarebbe indescrivibile".

La festa: da tifoso a eroe

"Quando vinci cambia tutto, se possibile l’attaccamento alla maglia aumenta. Ero bambino in strada a Sant’Angelo Lodigiano, paese milanista, per la festa da tifoso nel 2011. A Reggio Emilia è stato pazzesco, ma ho realizzato quanto abbiamo fatto solo una volta tornati a Casa Milan: ho letto l’emozione negli occhi della gente intorno a noi, allucinante. Mi sono detto: non prenderò il telefono in mano per video o foto, questi momenti devo viverli e tenerli sempre con me"

Su Ibra

"Zlatan dà sicurezza, basta che ci sia. Vederlo seguire la partita in piedi in panchina vale più di mille gesti. Lui decide per sé e per noi, potrebbe starsene nel suo e invece è un campione che pensa prima agli altri: ci ha preso per mano come figli. Spero continui: alza il livello, è determinante in campo e fuori".

Gol alla Lazio...

«Il gol alla Lazio, per il momento in cui è arrivato è stato il più pesante della stagione. Un altro gol arrivato da dentro l’area piccola, devo aggiungerne altri da fuori. E migliorare nella scelta dei tempi sui contrasti, troppe volte mi espongo al rischio ammonizione. Migliorerò, mi ispiro a Thiago Alcantara. Rivedo ogni mia partita, tranne l’ultima: avrò tempo per farlo»

E svolta...

«Il derby di ritorno. Contro l’Inter ce la giochiamo alla pari ormai da anni ma in quel caso, sotto di un gol, ci ha costretto a fare una scelta. Potevamo pensare che ormai fosse finita oppure provarci. La doppietta di Giroud ci ha dato una spinta che poi ha fatto la differenza. Ha caricato noi e tutto l’ambiente».

MVP

"Il migliore della stagione? Leao, per le partite che ci ha fatto vincere quando eravamo in difficoltà, mentre il mio gol più pesante è stato quello contro la Lazio."

Tonali: "La partita più importante è quella che deve ancora venire"

