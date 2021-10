Calcio

Sarri: "Luis Alberto? Speriamo di risolvere tutti i problemi per permetterci anche lui in campo"

SERIE A - Nella conferenza stampa di vigilia di Lazio-Fiorentina, Maurizio Sarri torna a parlare del momento di Luis Alberto: "Abbiamo fatto 12 gare, lui ne ha fatte 8 da titolare e 4 ha giocato almeno 40’, non mi pare un giocatore fuori dal gruppo. Ci sono momenti della stagione in cui le necessità del singolo non corrispondono alle necessità della squadra. E si guarda sempre al collettivo...".

00:00:29, 37 minuti fa