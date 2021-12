Reazione d'orgoglio del Bologna che, dopo tre sconfitte consecutive, ritrova il successo imponendosi 3-0 sul Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia nel derby emiliano. Successo meritato quello strappato dai rossoblù di Mihajlovic che, dopo un avvio di gara piuttosto timido, crescono col passare dei minuti e stendono i neroverdi con un uno-due nel primo tempo firmato da Orsolini (36') e Hickey (44'). Al 94' Santander cala il definitivo tris. Pomeriggio da dimenticare per il Sassuolo di Dionisi, poco incisivo dalla metà campo in su e più in generale non brillante come al solito. Berardi e compagni non perdevano in campionato dal 7 novembre scorso (2-3 a Udine).

Il tabellino

SASSUOLO-BOLOGNA 0-3

SASSUOLO (4-3-3) - Pegolo; Muldur (46' Toljan), Ayhan, Ferrari, Rogerio (87' Kyriakopoulos); Frattesi, Maxime Lopez (88' Magnanelli), Traoré (64' Defrel); Berardi, Scamacca, Boga (46' Raspadori). All.: Dionisi.

BOLOGNA (3-4-2-1) - Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (80' Binks); Skov Olsen (72' De Silvestri), Dominguez, Svanberg (61' Vignato), Hickey; Soriano, Orsolini (62' Barrow); Arnautovic (72' Santander). All.: Mihajlovic.

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

GOL: 36' Orsolini (B), 44' Hickey (B), 94' Santander (B).

ASSIST: Dominguez (B, 0-1), Skov Olsen (B, 0-2), Vignato (B, 0-3).

AMMONITI: Magnanelli (S), Svanberg, Dominguez, Santander (B).

NOTE - Recupero 0'+4'.

Domenico Berardi e Aaron Hickey durante Sassuolo-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

7' PALO DI SCAMACCA! Muldur in verticale per Scamacca che lascia partire un diagonale a incrociare: Skorupski si allunga e tocca con la punta delle dita mandando il pallone sul palo. Fabbri non si accorge della deviazione e concede rimessa dal fondo al Bologna.

15' ORSOLINI SBAGLIA TUTTO! Lanciato in profondità, l'attaccante del Bologna controlla bene, si aggiusta il pallone all'interno dell'area e calcia di potenza spedendo alle stelle.

36' GOOOOOOLLLL DEL BOLOGNA! ORSOLINI! 0-1! Lancio lungo di Dominguez per Orsolini che scatta sul filo del fuorigioco, prende la mira e fulmina Pegolo con un gran sinistro che si insacca sotto la traversa. Assist di Dominguez. Bologna in vantaggio.

44' GOOOOOOLLLL DEL BOLOGNA! HICKEY! 0-2! Corner battuto corto, Skov Olsen pesca Hickey al limite dell'area, piattone di destro favoloso che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Che gol! Assist di Skov Olsen.

50' HICKEY VICINO ALLA DOPPIETTA! Il terzino accelera e si sposta la palla sul destro: conclusione a giro e gran parata di Pegolo che mette in corner con la mano di richiamo. Piede caldissimo per lo scozzese.

69' MIRACOLOSO SKORUPSKI! Il portiere del Bologna vola e toglie con la mano destra un fendente da fuori di Berardi: parata ca-po-la-vo-ro!

89' BARROW SI DIVORA LO 0-3! Vignato serve Barrow che, tutto solo davanti a Pegolo, calcia con il destro: strepitoso il salvataggio in uscita del portiere del Sassuolo.

94' GOOOOOOLLL DEL BOLOGNA! SANTANDER! 0-3! Erroraccio di Pegolo in disimpegno, Vignato serve Santander che salta il portiere del Sassuolo e insacca a porta vuota. Assist di Vignato.

Gianluca Scamacca e Gary Medel - Sassuolo-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

MVP

Aaron HICKEY - Firma lo 0-2 con un piattone di destro che si insacca sotto l'incrocio, va vicino alla doppietta personale negatagli da un super intervento di Pegolo e mette sui piedi di Barrow un pallone d'oro che il suo compagno spreca. Impossibile chiedergli di più.

Fantacalcio

Promosso

Aaron HICKEY - Terzino con licenza di offendere. Segna un gol da applausi e non sbaglia nulla.

Bocciato

Gianluca PEGOLO - Ha responsabilità su due dei tre gol subiti dal Sassuolo. Non proprio in versione saracinesca.

Siparietto Mihajlovic-Medel: "Quante volte ci siamo presi a cazzotti"

