SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djuricic, Obiang, Romagna

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Barrow, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic

Indisponibili: De Silvestri, Kingsley, Schouten

Sassuolo-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro il Bologna (1N), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti sette (2N, 5P).

Il Bologna è andato a segno in tutte le ultime 11 gare di Serie A contro il Sassuolo: si tratta della serie in corso più lunga dei rossoblù contro una singola avversaria nella competizione.

Il Sassuolo ha chiuso in parità ben sei degli ultimi nove Derby emiliano-romagnoli in Serie A, giocati al MAPEI Stadium (2V, 1P), tra i quali i due più recenti (1-1, lo scorso gennaio, contro il Parma, e 1-1, a febbraio, contro il Bologna).

Il Sassuolo chiuderà il 2021 con il suo storico record di punti in un singolo anno solare in Serie A: 60, frutto di 16 successi, 12 pareggi e 14 sconfitte finora.

Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 14 partite di Serie A, non ha mai fatto meglio nel massimo campionato – inoltre ha realizzato almeno due reti in tutte le ultime sette gare e dovesse arrivare a otto registrerebbe il proprio record in A.

Dopo avere raccolto soltanto due punti nelle prime cinque trasferte (2N, 3P) di questo campionato, il Bologna ne ha conquistati sei nelle tre più recenti (2V, 1P); tuttavia, i rossoblù hanno subito in media 2.1 reti in queste otto gare.

Il Bologna ha perso le ultime tre partite di campionato (contro Fiorentina, Torino e Juventus): gli emiliani non registrano quattro sconfitte consecutive in una singola stagione dal maggio 2018, le ultime quattro partite di Roberto Donadoni sulla panchina rossoblù.

L’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, è andato a segno in due delle ultime tre gare di Serie A contro il Bologna; tuttavia, la sua ultima rete al MAPEI Stadium, nella competizione, contro i rossoblù, risale addirittura a un calcio di rigore, trasformato nell’ottobre 2013.

Giacomo Raspadori ha segnato quattro reti e fornito quattro assist in questo campionato: tra i giocatori con almeno altrettanti gol e passaggi vincenti nei maggiori cinque campionati europei solo Wirtz, Haaland e Vinícius sono più giovani dell’attaccante del Sassuolo.

Roberto Soriano ha preso parte a tre reti nelle ultime due sfide di Serie A contro il Sassuolo (due gol, un assist) - il centrocampista del Bologna non trova il gol da 26 presenze di campionato: nella sua carriera nei maggiori cinque campionati europei, solo nelle sue prime 30 presenze con la Sampdoria ha registrato una striscia più lunga senza reti con una singola maglia.

