Sassuolo-Cagliari, match valido per la 13a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia, domenica 21 novembre alle ore 12.30.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Traoré, Raspadori; Scamacca. All. Dionisi

Indisponibili: Boga, Djuricic, Obiang, Romagna

Squalificati:

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri

Indisponibili: Ceppitelli, Dalbert, Walukiewicz, Ceter, Rog

Squalificati:

Dove vedere Sassuolo-Cagliari in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Cagliari verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Cagliari e Sassuolo hanno pareggiato il 64.3% delle sfide in Serie A (9/14) - tra gli incontri disputati più di 12 volte nella competizione, nessuno ha una percentuale di pareggi più alta di questa partita.

Sassuolo e Cagliari hanno pareggiato le ultime quattro sfide di Serie A: l'ultimo successo neroverde risale al gennaio 2019 (3-0), mentre l'ultimo per il Cagliari al dicembre 2016 (4-3).

Il Sassuolo potrebbe perdere tre partite consecutive di Serie A per la seconda volta in stagione: in tutto il campionato 2020/21 i neroverdi non avevano mai registrato tre sconfitte consecutive.

Il Cagliari ha perso otto delle prime 12 partite di un campionato di Serie A per la quarta volta, dopo il 1975/76, 1990/91 e 2017/18 - tuttavia nelle ultime due di queste occasioni è riuscito a salvarsi dalla retrocessione.

Il Cagliari non trova il gol da tre trasferte di Serie A: i sardi non registrano una striscia più lunga senza gol fuori casa nella competizione dal marzo 2019, sotto Rolando Maran (cinque in quell'occasione).

Il Sassuolo è la formazione che si è trovata in svantaggio per meno minuti in casa in questa Serie A (24) - dall'altra parte solamente l'Udinese (15) è stata sopra nel punteggio per meno minuti fuori casa rispetto al Cagliari (21).

Walter Mazzarri ha perso le ultime quattro partite di campionato alla guida del Cagliari: è la quarta volta che registra una striscia di sconfitte consecutive così lunga nella competizione e mai nella sua carriera in Serie A è arrivato a cinque di fila.

Domenico Berardi ha preso parte a sette gol nelle sue ultime otto partite di Serie A contro squadre che iniziavano la giornata in ultima posizione in classifica: tre gol e quattro assist.

João Pedro è il primo giocatore brasiliano a segnare almeno sette reti nelle prime 12 partite stagionali della sua squadra in Serie A da Ricardo Kaká nel 2007 con il Milan - dovesse segnare l'ottava rete alla 13ª partita del Cagliari si andrebbe indietro fino ad Adriano nel 2004 con la maglia dell'Inter.

Leonardo Pavoletti ha giocato le sue prime 11 partite di Serie A con la maglia del Sassuolo, tra il 2013 e il 2015 - l'attaccante rossoblu (32 gol) è a una sola rete dal raggiungere Sergio Gori (33) al nono posto della classifica dei migliori marcatori del Cagliari nella massima serie.

