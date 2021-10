Sassuolo-Empoli, match valido per l'11a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-2. Tre punti pesanti per la squadra di Andreazzoli, che espugna meritatamente il Mapei Stadium, grazie a un'incredibile rimonta finale. Primo tempo controllato dai neroverdi, passati in vantaggio grazie all'autogol di Tonelli su cross di Traoré. Nel secondo tempo la squadra di Dionisi si abbassa troppo, i toscani crescono e i cambi la decidono: prima il neo entrato Cutrone si procura il rigore che Pinamonti trasforma. Poi Zurkowski al 93', con una zampata su cross di Henderson, firma la rete della vittoria.

Il tabellino di Sassuolo-Empoli 1-2 (primo tempo 1-0)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (Dal 85' Muldur), Chiriches, Ferrari, Kiriakopoulos; Lopez, Frattesi (Dal 85' Harroui); Berardi, Raspadori (Dal 71' Matheus Henrique), Traore (Dal 71' Boga); Scamacca (Dal 62' Defrel). All.: Dionisi.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza (Dal 81' Parisi); Haas (Dal 81' Asllani), Stulac (Dal 81' Zurkowski), Bandinelli (Dal 62' Cutrone); Henderson, Di Francesco (Dal 87' Romagnoli); Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Massimi di Termoli

Gol: 44' aut. Tonelli (E), 83' rig. Pinamonti (E), 93' Zurkowski (E)

Assist: Henderson

Ammoniti: Scamacca, Stojanovic, Raspadori, Pinamonti, Defrel, Lopez

Gianluca Scamacca sulle gambe, Sassuolo-Empoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

17' - DI FRANCESCO! Gran palla dentro di Henderson per l'attaccante, che calcia di prima intenzione col destro. Bravo CONSIGLI a respingere.

36' - VICARIO! Salva l'Empoli. Ripartenza del Sassuolo, Berardi manda in porta Traoré, che si presenta solo in area e calcia: respinge il portiere dell'Empoli, sfuma la grande chance.

44' - GOL DEL SASSUOLO! 1-0. Frattesi accelera alla grande centralmente, tocca dentro per Traoré, che da sinistra crossa: deviazione palese di TONELLI (AUTOGOL) che beffa l'incolpevole Vicario.

50' - FERRARI! Che salvataggio sulla linea! Gran cross da destra, tira al volo HENDERSON di interno destro. Consigli sarebbe battuto,ma Ferrari salva.

51' - CONSIGLI! Miracoloso stavolta sul colpo di testa in inserimento di HAAS. Poi viene fischiato fuorigioco.

59'- SCAMACCA! Grande azione di Lopez a destra, palla dietro per Scamacca che calcia. Tonelli salva con un grande intervento in corner.

80' - VICARIO! Salva con un tuffo su BOGA, che si era inserito e aveva calciato bene.

83'- GOL! 1-1 Empoli. Pinamonti trasforma alla perfezione un rigore concesso per fallo di Chiriches su Cutrone.

93' - GOL! 1-2 Empoli! Che colpaccio. Cross di Henderson da sinistra, bravissimo ZURKOWSKI ad anticipare Ferrari. Palla sulla traversa e poi dentro. Conferma l'occhio di falco.

La statistica

Andrea Pinamonti ha segnato tre gol nelle ultime tre partite di campionato: tanti quanti nelle precedenti 24 di Serie A, con le maglie di Empoli, Inter e Genoa.

MVP del match

Liam HENDERSON - Dietro le punte, vibrante, ha idee e spunti. Ferrari gli nega un gol fatto salvando sulla linea, ma lui ci prova sempre. L'assist finale per Zurkowski è un premio a una grande partita.

Fantacalcio

Promosso - Guglielmo VICARIO - Una gran parata di uscita su Traoré. Un altro intervento decisivo su Boga. Sempre sicuro e pronto.

Bocciato - Giacomo RASPADORI - Non una buona partita. Impreciso, falloso e spesso assente dal gioco.

