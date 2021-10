Sassuolo-Empoli, match valido per la 11a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 31 ottobre alle ore 15.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Djuricic, Obiang, Romagna

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: Ricci

Indisponibili: Di Francesco, Furlan, Romagnoli

Sassuolo-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Empoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Sassuolo ed Empoli non hanno mai pareggiato in Serie A: tre successi per gli azzurri, contro i cinque neroverdi - la squadra emiliana ha realizzato almeno tre reti contro i toscani in tutte le cinque vittorie, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A.

Il Sassuolo ha vinto tutte le quattro partite casalinghe di Serie A giocate contro l’Empoli: tra le squadre contro cui i neroverdi vantano il 100% di successi interni, la toscana è quella contro cui hanno disputato più incontri (quattro).

Il Sassuolo ha ottenuto appena due successi in cinque incontri domestici nel torneo in corso (1N, 2P), in entrambe le occasioni in cui ha affrontato squadre neopromosse (1-0 contro la Salernitana a settembre e 3-1 contro il Venezia nell’ultimo incontro in casa).

Dopo aver vinto solo una delle prime cinque partite di questo campionato con Dionisi in panchina (1N, 3P), il Sassuolo ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque (1N, 1P), tra cui due nelle ultime due giornate.

L'Empoli ha vinto tre delle prime quattro trasferte stagionali di questa Serie A: solo una volta i toscani hanno ottenuto quattro successi nelle prime cinque gare esterne in un massimo campionato (2002/03).

Sfida tra due delle quattro squadre che hanno subito più tiri in questa Serie A: l’Empoli (158, meno del solo Cagliari) e il Sassuolo (146, dietro a toscani, sardi e Salernitana).

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha allenato l’Empoli nella scorsa stagione di Serie B, vincendo il campionato – la stagione 2020/21 è stata quella, in cui i toscani hanno registrato meno sconfitte (tre su 38 gare).

Domenico Berardi potrebbe giocare la sua 300ª partita con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni, diventando il secondo giocatore attualmente in rosa a raggiungere questo traguardo con il club dopo Francesco Magnanelli - l’attaccante classe ’94 ha preso parte a nove gol nelle ultime otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A (sette reti e due assist).

La prima rete di Gregoire Defrel in Serie A è arrivata proprio contro l’Empoli, nel settembre 2014 con la maglia del Cesena: alla squadra toscana ha realizzato in totale tre reti, ha fatto meglio solamente contro il Napoli (cinque) nel massimo campionato.

Solo Emil Audero della Sampdoria (35) ha effettuato più parate in questa Serie A di Guglielmo Vicario (34): il portiere dell’Empoli è però quello che ha effettuato più parate su tiri provenienti dall’interno dell’area di rigore (24).

