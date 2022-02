Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djuricic, Obiang, Toljan

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano

Squalificati: Milenkovic

Indisponibili: nessuno

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Fiorentina verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha perso soltanto una delle ultime otto partite di Serie A contro la Fiorentina (1-2 nell'ottobre 2019) - per i neroverdi quattro successi e tre pareggi completano il parziale.

Dopo il 2-2 della gara d'andata, Sassuolo e Fiorentina potrebbero pareggiare due sfide consecutive per la prima volta nel massimo campionato - più in generale non ripetono lo stesso risultato per due gare di fila nella competizione dal 2016 (due successi Viola in quell'occasione).

Con il 2-0 sull'Inter nell'ultimo turno di campionato, il Sassuolo ha interrotto una striscia di 19 gare senza tenere la porta inviolata in Serie A - i neroverdi non registrano due clean sheet di fila nella competizione dal dicembre 2020 (v Roma e Benevento).

Il Sassuolo non vince da quattro partite interne di Serie A (2N, 2P): i neroverdi non arrivano a cinque gare di fila al Mapei Stadium senza successi nella competizione dal dicembre 2018 (sette in quell'occasione).

La Fiorentina ha conquistato 42 punti in questo campionato, già due in più di quelli ottenuti alla fine della scorsa Serie A (40) - i Viola sono inoltre a sole tre reti di distanza (attualmente 44 gol) dall'eguagliare il bottino realizzativo registrato nell'intera Serie A 2020/21 (47).

La Fiorentina è l'unica squadra di questa Serie A a non aver ancora trovato alcun gol nei minuti di recupero del secondo tempo - dall'altra parte sono sei le reti incassate dal Sassuolo in questi parziali di partita, record negativo nel campionato in corso al pari del Venezia.

Fiorentina (57.3%) e Sassuolo (55.9%) sono due delle quattro formazioni con il possesso palla medio più alto nella Serie A in corso - per la Viola in particolare si tratta del dato più alto in una singola stagione dal 2016/17 (57.9%).

Domenico Berardi è il giocatore che ha preso parte a più sequenze su azione terminate con un tiro della sua squadra in questa Serie A (158) - sono otto le sue reti nel massimo campionato contro la Fiorentina, solamente contro Milan (10) e Lazio (nove) ne conta di più nella competizione.

Sassuolo-Fiorentina è la sfida tra i tre giocatori che hanno fatto ammonire più volte gli avversari in questo campionato, con i falli subiti: Nicolás González (16), Davide Frattesi (13) e Domenico Berardi (12) - inoltre solo João Pedro (65) ha subito più falli di González (61) e Berardi (56) finora.

L’attaccante della Fiorentina Krzysztof Piatek ha trovato il gol nelle ultime due presenze di Serie A: l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga in campionato, esperienza in Bundesliga compresa, risale al febbraio 2019 (quattro di fila con la maglia del Milan).

