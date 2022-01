Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djuricic, Obiang, Peluso, Romagna, Traoré

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro. All. Shevchenko

Squalificati: Sturaro

Indisponibili: Cassata, Criscito, Rovella, Maksimovic, Serpe, Vanheusden

Dove vedere Sassuolo-Genoa in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Genoa verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Sassuolo non perde contro il Genoa dal gennaio 2020 in Serie A e ha ottenuto tre successi e un pareggio: nel periodo contro nessuna squadra ha vinto più gare di campionato.

Il Sassuolo ha vinto sei delle otto partite casalinghe di Serie A disputate contro il Genoa (1N, 1P), almeno due successi in casa in più che contro ogni altra squadra nel massimo campionato.

Dopo una serie di sette gare con almeno due gol segnati, il Sassuolo è rimasto a secco nella gara più recente di campionato: i neroverdi non rimangono due partite senza reti da dicembre 2020.

Il Sassuolo ha perso l’ultima partita casalinga di campionato e non subisce due sconfitte interne consecutive da ottobre 2019 (tre in quel caso).

Da quando è arrivato Andriy Shevchenko il Genoa ha ottenuto due punti in sette partite di campionato: nessun allenatore rossoblù è mai rimasto senza vittorie nelle prime otto gare di Serie A sulla panchina del Grifone nell'era dei tre punti a vittoria.

Il Genoa non vince in trasferta in Serie A da settembre contro il Cagliari e da allora ha ottenuto quattro punti in otto gare esterne: è da una serie di 21 trasferte senza successi arrivata a febbraio 2020 che i rossoblù non fanno peggio.

Il Genoa è la squadra che ha subito più gol di testa in questo campionato (11) ed è la seconda per gol di testa segnati (otto, dietro solo ai 12 dell’Inter); dopo le prime 19 partite della passata Serie A i rossoblù avevano realizzato solo due reti con questo fondamentale e ne avevano concesse tre.

Il Genoa ha segnato solo due gol nel primo tempo in questo campionato, nessuna squadra ha fatto peggio; l’89% delle reti dei rossoblù (17/19) sono arrivate dopo l’intervallo, percentuale record nella Serie A 2021/22.

Giacomo Raspadori ha realizzato tre reti contro il Genoa, la sua vittima preferita nel massimo campionato; è il più giovane tra i giocatori che hanno realizzato 10 reti nelle ultime due stagioni di Serie A.

Mattia Destro non segna in Serie A dal 10 dicembre nel derby contro la Sampdoria; sia in questa stagione che nella passata ha realizzato sette reti nel girone di andata, questi sono i suoi due migliori risultati nella prima metà di stagione nel massimo campionato.

