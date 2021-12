Sassuolo-Lazio, match valido per la 17esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 2-1. I gol dell'incontro sono stati messi a segno da Zaccagni, Berardi e Raspadori. Nel finale gli emiliani sono rimasti in dieci uomini a causa dell'espulsione di Aynan. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5,5 - Impeccabile fino a una manciata di minuti dal termine quando sbaglia un rinvio che causa l'espulsione di Ayhan e la successiva punizione brivido di Basic.

Jeremy TOLJAN 6,5 - Buona spinta sulla corsia di destra, mette a centro area almeno un paio di palloni molto invitanti.

Vlad CHIRICHES 6,5 - Tante chiusure tempestive. Lotta come un leone sui palloni alti, il gol della Lazio non nasce dalla sua parte.

Gian Marco FERRARI 6,5 - Anche per lui vale il discorso fatto per il compagno di reparto Chiriches. Partita senza sbavature, gli attaccanti della Lazio non lo impensieriscono più di tanto.

dal 73' Kaan AYHAN 5 - La sua partita dura pochissimo e finisce con il rosso diretto per la spinta su Muriqi. Fallo necessario per rimediare all'errore di Consigli.

ROGERIO 6 - Mezzo voto in meno solo perché la rete di Zaccagni nasce dalla sua parte. Per il resto è un motorino sempre acceso sulla sinistra e dietro non rischia più.

Davide FRATTESI 6,5 - Altra prova di spessore. Macina chilometri, crea e spezza la manovra avversaria. Va anche al tiro con un bel destro respinto da Strakosha.

Maxime LOPEZ 6 - Lavoro oscuro ma prezioso in mezzo al campo, mette ordine e pulisce diversi palloni.

Hamed Junior TRAORÉ 5,5 - Poco presente nel vivo della manovra, timido. Incide poco dalla metà campo in su.

dal 73' Matheus HENRIQUE 6 - Gioca una ventina di minuti limitandosi a fare densità in mezzo al campo.

Domenico BERARDI 8 - Partita gigantesca. Segna il gol dell'1-1 con una prodezza da urlo, poi propizia il gol di Raspadori con un'accelerazione delle sue. Imprendibile e sempre lucido nelle scelte.

dall'80' Gregoire DEFREL s.v. - Entra quando il Sassuolo pensa quasi solo a difendere, non giudicabile.

Gianluca SCAMACCA 6,5 - Primo tempo super. I palloni in area sono tutti suoi, il palo gli nega quello che sarebbe stato un gran gol. Ripresa meno appariscente, ma sufficienza larga per lui.

dall'80' Jeremie BOGA s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Giacomo RASPADORI 7 - Vivace fin dalle prime battute, spreca un po' troppo in fase conclusiva ma nel momento più caldo del match trova la zampata vincente che vale tre punti. Bene anche nel dialogo con i compagni.

dall'89' Mert MULDUR s.v. - Entra in campo per una manciata di minuti, non giudicabile.

All.: Alessio DIONISI 7,5 - Juventus, Milan e adesso Lazio. Il suo Sassuolo si conferma un'ammazzagrandi. Il gol a freddo di Pedro non cambia di una virgola l'atteggiamento di una squadra che gioca con coraggio e sa perfettamente come muoversi in campo. Niente male per un allenatore alla sua prima stagione in A.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Non impeccabile sul gol di Raspadori, ma il tiro era piuttosto beffardo. Prima aveva tenuto in piedi la baracca con almeno un paio di super parate.

Elseid HYSAJ 6 - Merita la sufficienza perché da una sua buona lettura ha origine l'azione che porta al gol di Zaccagni.

dal 79' Vedat MURIQI 6 - Lascia il suo segno sulla partita causando l'espulsione di Ayhan.

Luiz FELIPE 6 - Ottimo senso della posizione e prestanza fisica che serve a tenere a bada Scamacca. Sui gol non ha particolari colpe.

Francesco ACERBI 5,5 - Entrambi i gol del Sassuolo arrivano per vie centrali e in entrambi i casi la sua opposizione è un po' timida.

Adam MARUSIC 5,5 - Non è nelle migliori condizioni fisiche e si vede, soprattutto nella ripresa quando va in grande difficoltà.

Jean-Daniel AKPA AKPRO 5 - Presenza impalpabile in mezzo al campo. Si fa notare per qualche errore di misura e per un tiraccio fuori misura con il destro.

dal 71' André ANDERSON 6 - Entra e si fa subito ammonire ma almeno ci mette la grinta.

Danilo CATALDI 5,5 - Prova a tenere in piedi il centrocampo della Lazio ma si vede poco limitandosi a sbrigare l'ordinario.

dal 79' Lucas LEIVA s.v. - Ha poco tempo per mettersi in mostra, non giudicabile.

Toma BASIC 6,5 - Uno dei più lucidi tra i biancocelesti. Colpisce la traversa proprio allo scadere con una punizione che avrebbe meritato maggior fortuna.

PEDRO 6,5 - Assist al bacio per il gol di Zaccagni. Primo tempo molto positivo, poi è costretto a uscire per infortunio.

dal 46' Felipe ANDERSON 5 - La sua partita è un ottimo recupero difensivo, apprezzatissimo da Acerbi. Ma fa solo quello, dalla metà campo in su non si vede mai.

Ciro IMMOBILE 5 - Partita opaca del bomber della Lazio, mai pericoloso. Anche lui paga una condizione fisica non ottimale.

Mattia ZACCAGNI 7 - Segna il suo primo gol con la maglia della Lazio e, a parte questo, gioca una bella partita muovendosi sul settore sinistro dell'attacco. Anche lui costretto a lasciare il campo per infortunio.

dal 65' Manuel LAZZARI 5,5 - Non dà il cambio di marcia auspicato da Sarri e perde anche un pallone sanguinoso con un disimpegno superficiale.

All.: Maurizio SARRI 5 - Altra sconfitta e altro vistoso calo nel secondo tempo. Le fatiche europee si fanno sentire e questo è senza dubbio un alibi, così come lo sono le assenze di Milinkovic-Savic e Luis Alberto. La qualità della manovra lascia ancora a desiderare.

