Sassuolo-Milan, match valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 0-3, frutto delle reti di Giroud (doppietta) e Kessié. La gara è stata arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Con questo risultato il Milan si laurea campione d'Italia conquistando il 19esimo scudetto della sua storia, 11 anni dopo l'ultimo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5 - Non impeccabile sul primo gol di Giroud, poi sulle altre reti rossonere non può fare nulla. Bersagliato.

dall'82' Giacomo SATALINO s.v. - Qualche minuto nel finale, quando ormai la festa del Milan è già iniziata.

Mert MULDUR 4 - Surclassato da Leao, non riesce ad arginare il portoghese anche perché i compagni lo aiutano poco o niente.

Kaan AYHAN 4 - Lascia buchi enormi in mezzo e non solo per colpa sua.

Gian Marco FERRARI 4 - Distratto, poco cattivo. Sbaglia tutto in fase di disimpegno e appoggio, oltre che in marcatura.

dall'82' Federico PELUSO s.v. - Entra a pochi minuti dalla fine giusto per salutare i suoi tifosi.

Georgios KYRIAKOPULOS 5 - Uno dei pochi a provarci nella seconda parte di gara, ma insufficiente.

Davide FRATTESI 5 - Letteralmente invisibile, schierato come mezzala destra nel 4-3-3 viene risucchiato dal centrocampo del Milan.

dal 58' Hamed Junior TRAORÉ 6 - Sufficienza meritata perché ravviva il finale colpendo il palo con un bel destro a giro dal limite.

Maxime LOPEZ 4,5 - In balia dei centrocampisti del Milan, non riesce né a proporre né a difendere.

dal 46' Francesco MAGNANELLI .s.v.- Impossibile giudicarlo, la ripresa fa davvero poco testo.

Matheus HENRIQUE 4.5 - Dionisi gli dà fiducia, lui non la ripaga certo con una prestazione all'altezza. Anonimo.

Domenico BERARDI 5 - Qualche sinistro poco convinto dalla distanza e stop. Non la sua giornata.

dal 67' Gregoire DEFREL s.v. - Gioca l'ultima parte di gara quando ormai i giochi sono fatti.

Gianluca SCAMACCA 4,5 - Neutralizzato dai difensori del Milan, non si vede mai.

Giacomo RASPADORI 4,5 - Un paio di punizioni scodellate bene a centro area nel primo tempo, poi sparisce dal campo.

All.: Alessio DIONISI 4 - La differenza di motivazione rispetto al Milan era logica, diciamo che sul campo si è vista tutta. Il suo Sassuolo, di fatto, non è sceso in campo.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 7 - In una giornata del genere trova comunque il modo di lasciare il segno sulla partita con una parata felina su Frattesi.

Davide CALABRIA 7 - Attento e concentrato dal primo all'ultimo minuto, gara da capitano vero.

Pierre KALULU 7 - Abbassa la serranda e non passa più nessuno, altra prestazione semplicemente perfetta.

Fikayo TOMORI 7 - Insuperabile in velocità, attento anche sui palloni alti. Un muro.

dall'81' Alessio ROMAGNOLI s.v. - In campo solo nei minuti finali, poi si toglie l'enorme soddisfazione di alzare la coppa dello scudetto.

Theo HERNANDEZ 6,5 - Ancora una volta il binario di sinistra con Leao funziona alla perfezione anche se stavolta è meno travolgente del solito dalla metà campo in su.

Sandro TONALI 6,5 - Pronti, via e mette in campo tutta la sua fantastica grinta che l'ha caratterizzato in questo finale di stagione. Risparmiato nella ripresa perché ammonito.

dal 46' Ismael BENNACER 6 - Amministra il pallone smistandolo con calma e precisione. Nella ripresa non serve altro.

Franck KESSIÉ 7,5 - Segna il gol del definitivo 3-0 con una sassata di sinistro sotto la traversa. Il modo migliore per dire addio a quello che per 5 anni è stato il suo club. Finale di stagione da urlo.

Alexis SAELEMAEKERS 7,5 - Uno dei migliori in campo: interpreta la partita con l'atteggiamento giusto dando una mano in entrambe le fasi.

dall'81' Alessandro FLORENZI s.v. - Entra a partita ormai decisa.

Rade KRUNIC 7 - Corre, lotta, recupera, accorcia, fa tutto. E dà il la all'azione dello 0-3.

dal 72' Brahim DIAZ s.v. - Entra quando ormai la partita è finita.

Rafael LEAO 9 - Semplicemente devastante. Tre assist al bacio, altra partita momumentale di un giocatore che ha saputo essere decisivo nel momento più importante della stagione.

Olivier GIROUD 9 - Doppietta da urlo nel giorno e nella partita più importanti. Si conferma un bomber dai gol pesanti, pesantissimi.

dal 72' Zlatan IBRAHIMOVIC 6 - Segna un gran gol di testa annullato per fuorigioco millimetrico di Leao. Secondo scudetto con il Milan a 11 di distanza dal primo.

All.: Stefano PIOLI 10 - Voto alla stagione e al modo in cui ha interpretato la partita. Vero è che il Sassuolo ha avuto un atteggiamento molto remissivo, ma il primo tempo del Milan è stato semplicemente mostruoso.

