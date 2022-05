San Siro contro la Sampdoria che ha matematicamente conquistato la salvezza nel turno precedente. La società emiliana ha aperto le vendite dei biglietti nella giornata di martedì alle ore 10 e online si è verificato un vero e proprio assalto. Dopo pochi minuti sulla piattaforma di vendita è apparso l'avviso che "vista l'elevata domanda per questa partita e la scarsa disponibilità di posti, vi avvisiamo che l'evento potrebbe andare sold out velocemente". Nel corso della mattinata si sono contate fino a 90mila persone in coda online. Inizia a salire la febbre per Sassuolo-Milan, gara che potrebbe regalare lo Scudetto ai rossoneri dopo 11 anni di attesa. L'incontro è in programma domenica 22 maggio alle ore 18 e si giocherà in terra emiliana, al Mapei Stadium; dall'altra parte, l'Inter sarà impegnata allo stesso orario acontro la Sampdoria che ha matematicamente conquistato la salvezza nel turno precedente. La società emiliana ha aperto le vendite dei biglietti nella giornata di martedì alle ore 10 e online si è verificato un vero e proprio assalto. Dopo pochi minuti sulla piattaforma di vendita è apparso l'avviso che "". Nel corso della mattinata si sono contate fino a 90mila persone in coda online.

Mapei Stadium sold out in meno di un'ora

Nel corso della mattinata di martedì il Sassuolo ha pubblicato una nota ufficiale per annunciare il sold out del Mapei Stadium in occasione del match di domenica: "In merito alla gara Sassuolo-Milan, 38^ giornata di Serie A TIM, in programma domenica 22 Maggio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che in meno di un’ora sono andati esauriti tutti i biglietti acquistabili in vendita libera".

