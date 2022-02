Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Defrel, Traoré. All. Dionisi

Squalificati: Raspadori, Scamacca

Indisponibili: Djuricic, Obiang

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Maitland-Niles; Afena-Gyan, Abraham. All. Mourinho

Squalificati: Zaniolo

Indisponibili: Abraham, Ibanez, Spinazzola

Sassuolo-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto soltanto il 6% (1/17) delle sfide di Serie A contro la Roma; tra le squadre affrontate almeno tre volte nella competizione, quella giallorossa è l’avversaria contro cui i neroverdi registrano la peggiore percentuale di vittorie.

La Roma ha vinto 2-1 la partita d'andata di questo campionato contro il Sassuolo: soltanto nel 2016/17, i giallorossi sono riusciti a ottenere il successo in entrambe le gare stagionali di Serie A contro i neroverdi.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le ultime tre sfide di Serie A, al Mapei Stadium, contro la Roma (1V, 2N), dopo aver perso tutti i primi cinque incontri interni contro i giallorossi nella competizione.

Dopo la sconfitta per 0-4 contro la Sampdoria, il Sassuolo potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2020, quando non trovò la rete contro l’Inter e proprio la Roma nella seconda sfida.

Il Sassuolo è stato sconfitto nell’ultima partita casalinga di campionato (2-4 contro il Verona) e non perde due gare interne di fila da ottobre 2019 (tre in quel caso); inoltre, i neroverdi hanno subito gol in tutte le ultime nove sfide casalinghe e non fanno peggio da febbraio 2020, quando la serie raggiunse quota 10.

La Roma non perde da tre partite di campionato e potrebbe restare imbattuta per quattro incontri consecutivi in una singola stagione nella competizione per la prima volta dal gennaio 2021, nella gestione Fonseca.

La Roma è l'unica squadra di questa Serie A a non avere ancora pareggiato in trasferta (5V, 6P); nei cinque maggiori campionati europei in corso, soltanto Mainz e Aston Villa fanno compagnia ai giallorossi in questa statistica.

Domenico Berardi, che ha partecipato a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime quattro partite di campionato, è l’unico giocatore di Serie A ad aver già realizzato almeno nove reti e fornito nove assist vincenti; l’attaccante del Sassuolo inoltre ha partecipato a quattro gol (due marcature, due passaggi vincenti) nelle ultime quattro sfide contro i giallorossi in campionato.

Lorenzo Pellegrini, a una sola rete di distanza dal suo record di sette gol in una singola stagione di Serie A (2020/21), ha un passato nel Sassuolo: con i neroverdi, infatti, ha giocato 47 partite nel massimo campionato, realizzando nove reti.

Contro il Sassuolo, Bryan Cristante ha segnato almeno il doppio dei gol che contro qualsiasi altra squadra in Serie A: le sue quattro reti contro i neroverdi sono divise equamente tra quando giocava all'Atalanta e alla Roma - completano anche due assist con le casacche di Milan e Roma.

