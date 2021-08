Sassuolo-Sampdoria, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Mapei Stadium di Reeggio Emilia domenica 29 agosto alle ore 18.30.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Djuricic, Raspadori, Boga; Caputo. All. Dionisi

Calciomercato 2020-2021 Mbappé-Real, l'affare si incendia. Pellegri al Milan 21 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi, Bourabia, Obiang, Romagna

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Verre, Damsgaard; Quagliarella. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gabbiadini, Torregrossa

Sassuolo-Sampdoria, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro la Sampdoria in Serie A (3V, 1N), i neroverdi non hanno mai registrato cinque match contro i blucerchiati senza sconfitta nel torneo.

Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime cinque sfide interne contro la Sampdoria in Serie A (1P), incluse le due più recenti - non ha mai infilato tre successi di fila contro i blucerchiati al Mapei Stadium.

Il Sassuolo potrebbe vincere entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2015/16 con Eusebio Di Francesco alla guida.

Il Sassuolo ha segnato nelle ultime 14 partite di campionato, mai nella sua storia in Serie A ha trovato il gol in 15 match consecutivi (14 anche tra dicembre 2020 e marzo 2021).

Nelle precedenti 35 stagioni di Serie A solo tre volte la Sampdoria ha perso entrambe le prime due gare stagionali di campionato - le ultime due sono arrivate proprio nelle due più recenti: 2019/20 e 2020/21 (oltre al 2004/05).

Il Sassuolo potrebbe registrare due clean sheet di fila in casa in Serie A per la prima volta da aprile 2019.

Tra le squadre che non hanno trovato il gol nel corso della prima giornata di campionato, la Sampdoria è quella che ha tentato più conclusioni: 16, di cui appena tre nello specchio della porta avversaria.

Grazie al successo nella scorsa giornata di campionato contro il Verona, Alessio Dionisi può diventare il primo allenatore capace di vincere entrambe le prime due gare di Serie A alla guida del Sassuolo.

Domenico Berardi ha segnato cinque gol nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Sampdoria (di cui quattro al MAPEI Stadium); inoltre, l’ultima tripletta dell’attaccante del Sassuolo nella competizione è arrivata proprio contro i blucerchiati, nel settembre 2019 in una seconda giornata di campionato.

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, che potrebbe andare a segno per la 17ª stagione di fila in Serie A, ha preso parte a quattro reti nelle ultime quattro sfide di campionato contro il Sassuolo (tre gol, un assist).

Fantacalcio: i consigli per la 2a giornata di Serie A

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (24/08) IERI A 20:13