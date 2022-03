Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Defrel, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

Ad

Squalificati: Raspadori

Serie A Spezia-Cagliari 2-0, pagelle: Joao Pedro appannato, Erlic gigante 12/03/2022 A 16:44

Indisponibili: Djuricic, Obiang, Toljan, Rogério

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bourabia, Sala, Sena, Nzola

Sassuolo-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Spezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il bilancio tra Sassuolo e Spezia in Serie A è in equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio; nelle tre sfide entrambe le squadre hanno sempre segnato almeno un gol.

Dopo aver vinto le prime tre partite tra Serie A e Serie B contro lo Spezia, il Sassuolo ha ottenuto un solo punto nelle due più recenti (2-2 nella gara di andata, reti di Manaj, Gyasi e doppietta di Raspadori).

Il Sassuolo ha realizzato almeno due gol in 18 partite in questo campionato, incluse tutte le ultime cinque, nessuna squadra ha fatto meglio finora in Serie A (18 anche l’Inter) – in generale in una stagione di Serie A ha fatto meglio solamente nel 2019/20 (21 partite con almeno due marcature).

Il Sassuolo ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A, 2-1 contro la Fiorentina, e non ha mai ottenuto due successi interni consecutivi sotto la guida di Alessio Dionisi; l’ultima volta è stata nell’aprile 2021, con Roberto De Zerbi in panchina e con la prima di due vittorie proprio contro la Viola.

Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive lo Spezia ha vinto, senza subire gol, l’ultima partita di campionato, contro il Cagliari; la squadra ligure non conquista almeno due successi consecutivi dalla serie di tre dello scorso gennaio, mentre non ottiene due clean sheet di fila da novembre 2020 (contro Benevento e Atalanta).

Lo Spezia ha perso nove trasferte in questo campionato, incluse le ultime due; in tutta la passata Serie A la squadra ligure subì 10 sconfitte esterne.

Lo Spezia è la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato (due), mentre il Sassuolo ha subito nove gol con questo fondamentale, meno solo di Cagliari, Verona (entrambe 10) e Genoa (13).

Il Sassuolo ha un possesso palla del 56% in questa Serie A; tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei che occupano attualmente dalla posizione numero 10 della classifica in giù, solo Lione (59%) e Brighton and Hove Albion (57%) hanno un possesso medio più alto dei neroverdi.

Solo Ciro Immobile (otto) e Tammy Abraham (sette) hanno segnato più gol da inizio 2022 in Serie A di Gianluca Scamacca (sei centri per lui) – tra le sue 20 reti nel massimo torneo anche una contro lo Spezia il 24 aprile 2021 con la maglia del Genoa.

Il primo gol di Rey Manaj in Serie A è stato il 28 agosto 2016 in trasferta contro il Sassuolo, con la maglia del Pescara; la squadra neroverde è anche l’unica contro cui l’attaccante dello Spezia ha realizzato due reti nel massimo campionato (una il 5 dicembre scorso).

Fantacalcio: i consigli per la 30a giornata di Serie A

Serie A Salernitana-Sassuolo 2-2, pagelle: Raspadori, che ingenuità 12/03/2022 A 16:26