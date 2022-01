Sassuolo-Verona, match valido per la 22esima giornata di Serie A, si è concluso con il punteggio di 2-4. A segno Carpari, Barak (tripletta), Scamacca e Defrel. In virtù di questo risultato, gli uomini di Tudor superano i neroverdi in classifica. Vediamo di seguito le pagelle del match.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 – Prova a opporre resistenza ai frenetici attacchi del Verona: poca responsabilità sui gol, per poco non para il rigore.

Jeremy TOLJAN 6 – Attento in chiusura: si fa vedere poco davanti, ma il lavoro dietro è buono.

Vlad CHIRICHES 5 – Gravissima ingenuità con il fallo di mano a concedere il rigore al Verona poco dopo il gol di Scamacca: doccia gelata. (Dal 81' Kaan AYHAN S.V.)

Gian Marco FERRARI 5,5 – Ha una buona occasione di testa in avvio di primo tempo, ma non la sfrutta. Non sempre preciso e un po' nervoso.

ROGERIO 6 - Dietro fa e disfa: spesso si fa prendere alle spalle, ma riesce a rimediare in diverse occasioni. Quando può spinge.

Maxime LOPEZ 5,5 – Lampi di qualità, ma nella sua prova domina l'incostanza. E nel gol del 2-0 del Verona partecipa con la palla spazzata addosso a Barak.

Davide FRATTESI 6 – Non riesce a essere incisivo in zona offensiva, ma non fa mai mancare il proprio apporto in entrambe le fasi. (Dal 81' Abdou HARROUI S.V.)

Mert MULDUR 5,5 - Male in occasione del gol di Caprari. Davanti ha qualche buono spunto, ma sporadico. (Dal 63' Gregoire DEFREL 6,5 - Entra benissimo e riapre la partita).

Giacomo RASPADORI 6 – Fa di tutto per essere incisivo, prova addirittura una conclusione da centrocampo nel primo tempo. Sempre determinato.

Georgios KYRIAKOPOULOS 7 – Per distacco il migliore nel Sassuolo: due assist al bacio e qualche occasione creata da fuori.

Gianluca SCAMACCA 6,5 – Partita complicata per il Sassuolo, ma il gol arriva sempre. Ottima acrobazia, è in fiducia.

All. Alessio DIONISI 5,5 - Nel primo tempo il Sassuolo è totalmente in bambola: manca Berardi, ma non può essere l'unico motivo.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPO’ 6 – Si prende un rischio con l'uscita sulla trequarti nel primo tempo, ma non commette errori.

Nicolò CASALE 6 – Solita prova di rendimento: non si nota molto, ma è estremamente prezioso.

Kuray GUNTER 6 – Segna ma il gol viene annullato per fuorigioco. Non è perfetto in occasione del gol di Scamacca.

Federico CECCHERINI 6,5 – Ha una grande occasione per segnare in avvio di partita, è più volte protagonista nei calci da fermo. Bene anche dietro. (Dal 81' Diego COPPOLA S.V.)

Fabien DEPAOLI 6 – Prova attenta, spesso arriva sul fondo e mette in mezzo palloni interessanti. (Dal 68' Davide FARAONI 6,5 - Ottimo ingresso, ha anche un'occasione per fare male: bravo Consigli).

Adrien TAMEZE 7 - E' ovunque: prende Maxime Lopez e Frattesi, limita entrambi con un moto perpetuo. Intensità al servizio della squadra. (Dal 80' Daniel BESSA S.V.)

Miguel VELOSO 6,5 – Gioca con grande qualità, facendo valere tutto il suo talento. Professore in mezzo al campo.

Darko LAZOVIC 7 – Pesca Gunter con un clamoroso assist d'esterno, vano causa fuorigioco. Spinge sempre ed è anche prezioso dietro.

Antonin BARAK 7,5 – Tripletta e assist al rientro in campo: what else?

Gianluca CAPRARI 7 – Segna il gol che apre la partita e inventa, soprattutto nel primo tempo.

Giovanni SIMEONE 6 – Prova generosa e con l'atteggiamento giusto, anche se manca la pericolosità sotto porta. (Dal 68' Kevin LASAGNA 6,5 - Grande assist per Barak nel gol del 4-2).

All. Igor TUDOR 7 – Prestazione super del Verona: il primo tempo è un dominio unico.

