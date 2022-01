Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, M. Lopez; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All. Dionisi

Squalificati: Berardi

Indisponibili: Djuricic, Magnanelli, Matheus Henrique, Obiang, Romagna, Traoré

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone. All. Tudor

Squalificati: Ilic

Indisponibili: Berardi, Bessa, Cetin, Coppola, Dawidowicz, Faraoni, Frabotta, Hongla, Montipò, Sutalo

Dove vedere Sassuolo-Verona in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Verona verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto cinque degli ultimi sei confronti di Serie A contro il Verona (un pareggio) e negli ultimi quattro incroci ha sempre segnato almeno due gol.

Nelle sei sfide di massimo campionato al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona, tre vittorie per i neroverdi (tra cui l’ultima a marzo per 3-2), due successi veneti e un solo pareggio.

Il Sassuolo ha perso solo in una delle ultime nove giornate di campionato (ko con il Bologna): in questo parziale tre vittorie e ben cinque pareggi per i neroverdi, tre dei quali in casa.

Il Verona è uscito sconfitto in quattro delle ultime otto giornate di campionato (2V, 2N), dopo che nelle precedenti 10 aveva perso solamente una volta (con il Milan a San Siro).

Sia Sassuolo (36 gol segnati) che Verona (37 gol realizzati) stanno vivendo le loro migliori annate dal punto di vista realizzativo in Serie A, considerando le prime 21 giornate di campionato.

Sassuolo e Verona hanno sfruttato poco le palle inattive finora: solo Atalanta (7%) e Torino (13%) contano meno gol in percentuale sul totale segnati da fermo nella Serie A in corso rispetto ai neroverdi (17%) e ai veneti (19%).

Solo l’Udinese (7.8 a match) conta meno cross su azione a partita del Sassuolo (9.2) in questo campionato; i neroverdi inoltre hanno incassato ben otto gol con cross dalle corsie laterali (solo il Genoa con nove ha fatto peggio).

Il più giovane calciatore con più di cinque gol segnati in questo campionato è Giacomo Raspadori, mentre solo Vlahovic è più giovane di Gianluca Scamacca tra chi è andato a bersaglio almeno otto volte. Sia Raspadori (sei reti), che Scamacca (otto) hanno già eguagliato il loro bottino di marcature di tutto lo scorso campionato.

Da inizio dicembre ad oggi, la classifica marcatori in Serie A recita: a cinque reti Immobile, Gabbiadini, Raspadori, a quattro con altri cinque giocatori c’è Gianluca Scamacca.

Striscia di digiuno record in campionato (quattro partite) da quando veste la maglia dell’Hellas per Giovanni Simeone: l’argentino, però, è andato a segno in due delle ultime tre trasferte in casa del Sassuolo in Serie A (con Cagliari e Fiorentina).]

