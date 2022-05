Non solo il "fascino" della volata scudetto e della lotta salvezza nell'ultima giornata di Serie A. Purtroppo, la domenica conclusiva del campionato è stata caratterizzata anche da un momento spiacevole: il match Spezia-Napoli dell'ora di pranzo, terminato col risultato di 3-0 a favore dei partenopei , è stato sospeso per oltre dieci minuti nel primo tempo a causa degli scontri in tribuna tra le due tifoserie. Le prime scaramucce si erano verificate fuori dallo stadio, poi la situazione è degenerata sugli spalti durante il primo tempo, con il lancio di oggetti e l'invasione di alcune persone da un settore all'altro.