E che resta la mia favorita. Il Napoli è lì, ha fame, si ciba di schemi liberi e dispone di una rosa coinvolta da Certo, il Napoli ha le carte in regola per vincere lo scudetto . Le stesse del Milan, dietro solo all’Inter, che il colpo 'gobbo' dello Stadium ha rilanciato sul piano, esclusivo, dei risultati.. Il Napoli è lì, ha fame, si ciba di schemi liberi e dispone di una rosa coinvolta da Luciano Spalletti in un progetto che considera la zona Champions un riempitivo e non più un obiettivo.

Viene da tre vittorie, Victor Osimhen gli aveva dato - con quattro gol - quelle con Verona (2-1) e Udinese (2-1). L’ultima, a Bergamo , è arrivata dagli esterni: Lorenzo Insigne su rigore, l’undicesimo della serie, Matteo Politano, Eljif Elmas. Il nigeriano, squalificato, era fuori. Il valore dell’impresa è stato mangiato dalle 'sparatorie' del derby d’Italia. D’accordo, l’Atalanta casalinga proprio un rullo non è, l’ha battuta persino il Cagliari, ma Inter e Juventus, per esempio, non ci sono riuscite.

Ad

Lorenzo Insigne (Napoli) in gol contro l'Atalanta Credit Foto Getty Images

Serie A Leao, Osimhen, Lautaro: i 9 giocatori chiave nella volata Scudetto 2 ORE FA

Mancano sette giornate. La classifica è una linea di equilibri sottili, precari: Milan 67, Napoli 66, Inter 63 (e un Bologna in meno fino al 27 aprile, giorno del recupero). Difficile scrutare il calendario e pesarne le minacce che affiorano in base al censo, o le insidie nascoste fra le esigenze spicciole degli avversari. Nessun dubbio che, per il Napoli, le tappe più a rischio siano le prossime, entrambe al Maradona: con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, domenica, e poi con la Roma di José Mourinho. La squadra che, all’andata, le impose il primo pareggio dopo otto successi.

Osimhen, fermatosi in allenamento, dovrebbe farcela. È il totem, il centravanti che cavalca e mescola le epoche, né antico né moderno, forse un po’ grezzo, di sicuro potente e immanente. Meglio se c’è, naturalmente: ma si può vincere, come domenica scorsa, anche senza. In caso di forfait, spazio a Dries Mertens. Non ci saranno neppure Giovanni Di Lorenzo, Zambo Anguissa e Andrea Petagna. La Viola, da parte sua, dovrà fare a meno di Lucas Torreira, sospeso come Anguissa, e di Jack Bonaventura. La Fiorentina osa molto e, per questo, si espone a ribaltoni spesso fatali. Ha perso Dusan Vlahovic, che inaugurò il fragoroso 2-5 di coppa del 13 gennaio, aspetta ancora i gol pesanti di Krzysztof Piatek e Arthur Cabral. La variante è Jonathan Ikoné, un mancino i cui numeri sfuggono alle letture canoniche.

Victor Osimhen esulta dopo il gol segnato durante Venezia-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Kalidou Koulibaly, lui, ritrova Amir Rrahmani. Il Napoli ha la miglior difesa è il terzo attacco. In trasferta ha perso solo una volta, con l’Inter, in casa già quattro: con Atalanta, Empoli, Spezia, Milan. Ha bisogno del pubblico che accompagnò la saga di Diego. Deve crederci. Potrebbe pagare la tensione della volata, la lontananza strutturale e psicologica da lotte così serrate, l’improvvisa 'sbandata' della famiglia De Laurentiis per il ritorno del Bari in B. Spalletti è in vantaggio su Stefano Pioli grazie alla differenza reti generale (+ 33 a + 27), dal momento che i confronti diretti sono finiti 1-0 e 0-1, mentre è sotto con Simone Inzaghi (2-3, 1-1). E se mai chiudessero tutti e tre alla pari, sarebbe terzo: Milan 7, Inter 5, Napoli 4.

Luciano Spalletti durante Atalanta-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ha offerto un bel calcio, ha pagato gli alti e bassi legati agli infortuni e ai cali fisiologici di una stagione densa. A differenza delle milanesi, è sceso addirittura dalla Coppa Italia. Dritto e liscio alla meta. Per l’Inter sarebbe il 20°, per il Milan il 19°, per il Napoli il 3° ma, soprattutto, il primo dopo e senza Maradona. Ecco il baratro che separa il paradiso dall’inferno. Perché sì, ormai è inutile girarci attorno: al diavolo i fioretti scaramantici, i pronostici d’estate, compreso il mio (quinto posto), e avanti tutta.

Borsino scudetto aggiornato: Inter 40%, Napoli e Milan 30%.

roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare Per commentare o fare domande potete inviare una mail ao visitare il blog di Roberto Beccantini

Spalletti: "Lo scudetto è una giostra per uomini forti"

Serie A Allegri boccia i social: "Condizionano i giocatori" 18 ORE FA