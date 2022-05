Calcio

Scudetto Milan, anche Silvio Berlusconi festeggia in Piazza Duomo coi tifosi

SERIE A - A godersi la festa del Milan campione d'Italia per la 19ª volta nella sua storia c'era anche Silvio Berlusconi, ex presidente del Diavolo ed attuale proprietario del Monza, che si è goduto la festa da una posizione privilegiata rispondendo ai cori di incitamento dei tifosi, saltando sulle notte di 'Chi non salta nerazzurro è' e salutando insieme all'ex ad Adriano Galliani.

00:00:59, un' ora fa