Empoli-Inter 0-2 (34' D'Ambrosio, 66' Dimarco)

L'Inter respira e ritrova finalmente la vittoria dopo aver lasciato 5 punti per strada tra Lazio e Juventus. Inzaghi ha anche il tempo di fare un mini turnover e ha buone indicazioni dalle seconde linee, nonostante di fronte ci fosse un ostico Empoli, partito molto bene in questa stagione. Proteste per un rigore negato a Bajrami, ma dopo la mezz'ora colpisce l'Inter proprio con una cosiddetta seconda linea”: a segno D'Ambrosio che fa partire l'azione e la finalizza dopo un uno-due con Sanchez. Nella ripresa segna anche Dimarco su assist di Lautaro. Più volte cercato, e sfiorato, il tris dall'Inter che ha giocato quasi tutta la ripresa in 11 contro 10 dopo l'espulsione diretta di Ricci.

Cagliari-Roma 1-2 (52' Pavoletti; 71' Ibanez, 78' Pellegrini)

Brutta, sporca, cattiva e vincente. In una gara spaccata a metà, c on un primo tempo soporifero e un a ripresa da fuochi d'artificio, la Roma di Josè Mourinho centra tre punti fondamentali e riesce a proseguire il proprio cammino in campionato, dando continuità all'ottima prestazione con il Napoli. A spaventare i giallorossi è Pavoletti a inizio ripresa, poi Ibanez di testa e una punizione magistrale di Pellegrini ribaltano il match. Mourinho sorride e può respirare in vista del big match di domenica con il M ilan, resta invece ultimo Mazzarri.

Lorenzo Pellegrini va esultare sotto lo spicchio di tifosi della Roma, Cagliari-Roma, LaPresse Credit Foto LaPresse

Lazio-Fiorentina 1-0 (52' Pedro)

La Lazio dimentica il poker di Simeone e riparte: basta un sinistro incrociato di Pedro, all'inizio della ripresa, per risolvere una gara grigia e poverissima di palle gol da entrambe le parti. Poche le emozioni create dai biancocelesti, ancor meno quelle viola. In classifica è sorpasso da parte della formazione di Sarri, che si porta a quota 17 rimanendo a contatto con la zona Champions League.

Pedro esulta per il gol in Lazio-Fiorentina, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

