La Serie A si appresta a dare il via alla stagione 2021-22. Tra i nuovi acquisti da un lato e i tanti cambi di panchina dall'altro, sabato pomeriggio (21 agosto) finalmente si partirà. Con Hellas Verona-Sassuolo e Inter-Genoa inizierà una lunga cavalcata che ci condurrà fino al 22 maggio. Dopo la vittoria dell'Inter 2020-21 targata Antonio Conte, Simone Inzaghi dovrà battagliare con delle rivali molto agguerrite per mantenere il titolo a Milano: tra la nuova/vecchia Juventus di Allegri, il Milan di Pioli, il Napoli di Spalletti, la Roma di Mourinho, la Lazio di Sarri e l'Atalanta di Gasperini, il campionato italiano si preannuncia molto combattuto. A 5 giorni dallo sparo dello starter, andiamo a vedere come stanno quelle che occuperanno i primi 13 posti secondo le previsioni di FiveThirtyEight.

Inter

Dopo l'addio di Hakimi e Lukaku - due tra i 5 migliori giocatori della scorsa Serie A - era naturale pensare ad una squadra ridimensionata, ma il lavoro della dirigenza ha saputo mantenere i nerazzurri al top del nostro campionato. Con Skriniar-Bastoni-de Vrij, Handanovic e il perno Brozovic, la fase difensiva può continuare a sorridere (35 gol concessi agli avversari nel 2020-21), mentre a centrocampo Çalhanoğlu (a suo agio come mezzala), Barella, Perisic e Dumfries garantiscono un bel mix tra qualità tecnica e prepotenza fisica. Davanti non ci sarà "Big Rom" - insostituibile -, ma Edin Dzeko è un world-class player e Lautaro Martínez potrà sfruttarlo per viaggiare sopra i 20 gol stagionali. L'unica pecca è la panchina (un po' corta, e per questo potrebbe arrivare Correa), ma dal recupero di Stefano Sensi potrebbero nascere tante situazioni positive.

Juventus

La Vecchia Signora, archiviato il biennio Sarri-Pirlo, ha ritrovato Massimiliano Allegri. Se sommiamo il demiurgo dei 5 scudetti consecutivi alla situazione dell'Inter viene facile posizionare la Juventus come la grande favorita al titolo 2021-22, ma la stagione sarà molto più complicata di così - la squadra sembra incompleta (arriverà Locatelli?) ed è ancora un cantiere dal punto di vista tattico (Ramsey davanti alla difesa, Bernardeschi mezzala, Dybala prima punta). Sotto le voci profondità della rosa, talento ed esperienza i bianconeri non temono nessuno, però l'allenatore toscano dovrà fare un netto step in avanti rispetto all'idea di calcio che aveva tre anni fa.

Milan

Il secondo posto del 2020-21 (autentico capolavoro) mette grande pressione sulla banda di Stefano Pioli, che arriva al campionato della consacrazione senza Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu. I rossoneri si sono mossi con grande intelligenza sul mercato (Mike Maignan in porta e Olivier Giroud in attacco), ma per rimanere al vertice servirà lo stesso standard qualitativo da tutti quanti. Soprattutto in attacco, senza Ibrahimovic per buona parte dell'autunno, Rafael Leão, Ante Rebić e Brahim Díaz (con la 10) dovranno assumersi tante responsabilità nel gioco offensivo. La difesa e il centrocampo, al netto degli infortuni, sono già iper-rodati per fare bene: davanti bisognerà mischiare le carte. Pioli ci sta lavorando (idea 4-4-2).

Atalanta

La banda del presidente Percassi, come sempre, ha fatto una grande mercato. Con l'acquisto di Musso dall’Udinese e Merih Demiral della Juventus (che va a tamponare l'uscita di Romero al Totthenam), la formazione orobica è rimasta super competitiva per viaggiare con tranquillità nei primi tre posti. In più, Maehle, Pessina, Gosens e Malinovskyi son tornati con il boost dall'Europeo, e ogni cosa fa pensare che questa squadra possa ripetere i 78 punti dell'anno scorso. Dal modo in cui Gasperini saprà reagire "all'assenza" dei poli creativi che hanno trascinato l'ultimo triennio (Gómez anche l'anno scorso e Iličić indietro nelle gerachie) capiremo le chance di vittoria di questo gruppo.

Napoli

Tra le creature più interessanti di tutto il 2021/22, il Napoli di Spalletti ricopre un ruolo primario nella testa di tutti gli appassionati del gioco. I partenopei non hanno cambiato molto, hanno confermato tutti i big, a partire da Koulibaly, per una rosa che è considerata tra le più complete dell’intera Serie A. Anche qua, come in casa Milan, sarà la continuità degli interpreti a fare la differenza. Il tecnico di Certaldo sarà un autentico martello con i vari Zielinski, Lozano, Fabian Ruiz e Osimhen, ma da questo matrimonio allargato potrebbe nascere qualcosa di speciale (es: primi 4 posti). Attenzione anche al gruppo italiano (Di Lorenzo, Insigne e Meret): sono tornati con tanta fiducia.

Roma

La curiosità, però, non si ferma solamente a Napoli: circa 200km verso nord trova asilo anche a Roma. José Mourinho è atterrato nella capitale per provare a smuovere qualcosa nella parte finale della sua carriera e nelle ambizioni dei giallorossi, e finora ha trovato delle risposte importanti da parte del club. Tra l'arrivo di Abraham e Shomurodov, quello di Matías Viña e le mani di Rui Patrício, i giallorossi si sono dimostrati particolarmente pragmatici in fase di mercato. Il nuovo ciclo ripartirà dalla difesa a 4, dal talento sulla trequarti e da Nicolò Zaniolo: basterà per insidiare la zona Champions?

Lazio

Cavalcando l'onda lunga dell'hype, nel trio appena dietro alle favorite per i primi 4 posti, c'è anche la Lazio del presidente Claudio Lotito: dopo 5 anni molto proficui sotto la guida di Simone Inzaghi, il DS Tare ha lanciato l'all-in su Maurizio Sarri. In aggiunta alla firma dell'ex allenatore di Chelsea e Juventus, i biancocelesti hanno confermato tutti i big (solo Correa potrebbe partire) e hanno arricchito il pacchetto offensivo con il ritorno di Felipe Anderson. Ci vorrà tempo - la formazione arriva da una base di 3-5-2 ed è abituata ad un certo tipo di gioco offensivo e difensivo - ma le premesse sono di altissimo livello. Ci sono tutti gli ingredienti per far saltare il banco.

Sassuolo

È un compito arduo quello che il Sassuolo ha affidato ad Alessio Dionisi, che affronterà la prima stagione della sua carriera in Serie A sostituendo Roberto De Zerbi. Per non far rimpiangere il nativo di Brescia (andato allo Shakhtar Donetsk), il tecnico toscano dovrebbe rimanere fedele al 4-3-3, ripartendo dall'esperienza di Consigli e Ferrari e dai campioni d'Europa Berardi e Raspadori (Locatelli lo lasciamo in stand-by). L'ex Empoli troverà anche Boga e Caputo, per un gruppo adatto alle sue idee che vorrà rimanere nella top10. Progetto molto interessante.

Sampdoria

Anche la Sampdoria ha cambiato allenatore nella sessione estiva, con il presidente Massimo Ferrero che ha deciso di puntare su Roberto D'Aversa come sostituto di Claudio Ranieri. L'ex tecnico del Parma, uscito alla grande delle prime due stagioni in Emilia, avrà a disposizione un roster di buon livello per dare fastidio alle prime otto. Tra Audero in porta, una difesa consolidata, Thorsby, Candreva, Jankto, l'eterno Quagliarella e il gioiellino Damsgaard (probabilmente all'ultima stagione in Liguria), i blucerchiati promettono veramente bene.

Fiorentina

Rivoluzione di gioco ed idee quella targata Vincenzo Italiano in casa Fiorentina. Il tecnico rookie of the year (miglior esordiente) dell'anno scorso ha deciso di firmare in toscana per riportare in alto una delle formazioni più importanti del panorama italiano. Dalle prime immagini sembra fissa l'idea del "suo" 4-3-3, con Pulgar davanti alla difesa e Amrabat al suo fianco, ma solo le volontà di Dušan Vlahović potranno spostare gli equilibri di questa formazione. In attesa di sapere se il serbo rimarrà nella città di Dante, occhio a Nico González.

Cagliari, Bologna e Torino

Dietro la top10 che si delinea all'orizzonte (a meno di scossoni), le squadre che sembrano avere un passo in più rispetto alla concorrenza sono Cagliari, Bologna e Torino. La prima schiererà Leonardo Semplici ad allenare, Strootman a centrocampo e Joao Pedro in attacco: tre garanzie. La seconda è piuttosto interessante con una bella difesa (Tomiyasu, Bonifazi, Soumaoro, Dijks), un ottimo centrocampo e la perla Marko Arnautović in attacco. Mentre la terza, in confusione da qualche anno, è completamente affidata all'abilità di estrarre valore che possiede Ivan Jurić. Ci sarà da divertirsi.

