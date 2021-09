La Lega Serie A ha reso noto il calendario completo con date, orari, anticipi e posticipi del girone di andata della Serie A 2021-22. Per quanto riguarda la terza giornata, la prossima dopo la sosta per le Nazionali, riflettori puntati su Milan-Lazio e Napoli-Juventus: i due big match sono in programma rispettivamente domenica 12 settembre alle 18 a San Siro e sabato 11 settembre alle 18 al Maradona. L'Inter sarà protagonista del primo lunch match della stagione: i nerazzurri di Simone Inzaghi saranno di scena domenica 12 settembre alle 12.30 a Marassi contro la Sampdoria.

3a giornata

Lunedì 11 settembre

Empoli-Venezia ore 15 DAZN

Napoli-Juventus ore 18 DAZN

Atalanta-Fiorentina ore 20.45 DAZN/SKY



Domenica 12 settembre

Sampdoria-Inter ore 12.30 DAZN/SKY

Cagliari-Genoa ore 15 DAZN

Spezia-Udinese ore 15 DAZN

Torino-Salernitana ore 15 DAZN

Milan-Lazio ore 18 DAZN

Roma-Sassuolo ore 20.45 DAZN



Lunedì 13 settembre

Bologna-Verona ore 20.45 DAZN/SKY

4a giornata

Venerdì 17 settembre

Sassuolo-Torino ore 20.45 DAZN

Sabato 18 settembre

Genoa-Fiorentina ore 15 DAZN

Inter-Bologna ore 18 DAZN

Salernitana-Atalanta ore 20.45 DAZN/SKY

Domenica 19 settembre

Empoli-Sampdoria ore 12.30 DAZN/SKY

Venezia-Spezia ore 15 DAZN

Verona-Roma ore 18 DAZN

Lazio-Cagliari ore 18 DAZN

Juventus-Milan ore 20.45 DAZN

Lunedì 20 settembre

Udinese-Napoli ore 20.45 DAZN/SKY

