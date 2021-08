La stagione è al via e come sempre non può mancare la nostra griglia di partenza. Abbiamo pronosticato il piazzamento finale di ognuna delle venti squadre della Serie A che quest'oggi prenderà ufficialmente il via, incrociando le stime di tutta la redazione di Eurosport. E, questo, è il verdetto. La griglia del campionato 2021-22. Ci avremo visto giusto? Citando una frase cara a Dan Peterson, solo chi i pronostici non li fa non li sbaglia mai...

Scudetto: la Juventus favorita sull'Inter

l’Atalanta di Gasperini che secondo tre 3 dei giornalisti intervenuti ‘al nostro sondaggio’ potrebbe a sorpresa sbaragliare la concorrenza e firmare un impresa che manca da oltre 30 anni, da quando cioè la Samp dei gemelli del gol Vialli e Mancini vinse lo scudetto nel 1990-91. Per la nostra redazione il ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus e la contemporanea smobilitazione in seno all’Inter ( orfana di Conte, Hakimi e Lukaku ) sconvolgerà gli equilibri al vertice della Serie A, riportando lo Scudetto a Torino. Già perché secondo 12 dei 17 giornalisti interpellati la squadra campione d’Italia sarà la compagine bianconera guidata dal tecnico livornese. Poca fiducia invece nel bis dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che resta però la principale antagonista di Chiellini e compagni sulla strada verso il tricolore. Outsider di lusso,che secondo tre 3 dei giornalisti intervenuti ‘al nostro sondaggio’ potrebbe a sorpresa sbaragliare la concorrenza e firmare un impresa che manca da oltre 30 anni, da quando cioè la Samp dei gemelli del gol Vialli e Mancini vinse lo scudetto nel 1990-91.

Champions League: Il Napoli davanti al Milan e alla Roma di Mou

Il discorso si fa più complicato se si guarda al quarto posto, ovvero gli ultimi due piazzamenti che garantiscono l’Europa che conta. Secondo le nostre stime, più che sicuro di un posto in Champions League è l’Atalanta, solamente 6 dei 17 giornalisti interpellati hanno piazzato la band di Gasp fuori dal top 4. Il quarto posto invece se lo porta a casa il Napoli di Spalletti che supera di pochissimi decimi di punto il tandem formato dal Milan e dalla nuova ambiziosa Roma di Mourinho.

Europa e Conference League: Milan, Roma e Lazio favorite

Destinate a lottare per l’Europa che conta fino alla fine ma, secondo la nostra redazione, costrette alla fine ad “accontentarsi” della qualificazione all’Europa League il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho mentre settima forza del campionato appare essere la Lazio di Maurizio Sarri, che probabilmente anche per un mercato che stenta a decollare non scalda eccessivamente le fantasie dei nostri colleghi.

Metà classifica

Fiorentina, Sassuolo, Torino, Cagliari e Sampdoria. Ovvero quelle formazioni che non vediamo nella prossima Europa League ma nemmeno ci sentiamo di includere nel novero delle potenziali retrocesse. Le outsider destianate a stupire? La Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Sassuolo, che seppur Secondo la redazione di Eurosport la zona tranquillità della Serie A 2020-21 riguarderà. Ovvero quelle formazioni che non vediamo nella prossima Europa League ma nemmeno ci sentiamo di includere nel novero delle potenziali retrocesse. Le outsider destianate a stupire? La Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Sassuolo, che seppur orfano di De Zerbi e Locatelli, si fa preferire al Torino di Ivan Juric.

Retrocessione: Empoli salvo, poca fiducia nello Spezia

Salernitana e Venezia, sono destinate a tornare subito in Serie B: secondo i nostri giornalisti la rosa dei granata di Castori e dei lagunari di Zanetti non pare di livello tecnico sufficiente a evitare la retrocessione. Ma la vera sorpresa in negativo del campionato che sta per iniziare potrebbe essere lo Due neopromosse su tre, ovvero, sono destinate a tornare subito in Serie B: secondo i nostri giornalisti la rosa dei granata di Castori e dei lagunari di Zanetti non pare di livello tecnico sufficiente a evitare la retrocessione. Ma la vera sorpresa in negativo del campionato che sta per iniziare potrebbe essere lo Spezia di Thiago Motta , che avrà l’arduo compito di non far rimpiangere il bravo Vincenzo Italiano, partito per Firenze per prendere il posto di Rino Gattuso . I liguri occupano, addirittura la penultima posizione della nostra griglia, appena sotto il già citato Venezia, il Verona di Di Francesco e l’Empoli di Andreazzoli e Cutrone che non è affatto dato per spacciato, anzi. Campionato di sofferenza ma con salvezza alla portata per Bologna, Genoa e Udinese.

La nostra griglia

SQUADRA MIGLIOR PIAZZAMENTO PEGGIOR PIAZZAMENTO PIAZZAMENTO MEDIO 1.Juventus 1 4 1,53 2.Inter 1 6 2,9 3. Atalanta 1 7 3,9 4. Napoli 2 7 4,2 5. Milan 2 7 4,8 6. Roma 2 7 4,8 7. Lazio 4 8 6 8. Fiorentina 7 13 9,5 9. Sassuolo 8 14 9,9 10. Torino 8 18 11,1 11. Cagliari 9 15 12 12. Sampdoria 8 16 12,5 13. Bologna 8 19 12,7 14. Genoa 9 18 13,3 15. Udinese 11 17 14 16. Empoli 11 20 16,2 17. Verona 9 20 16,6 18. Venezia 9 20 16,7 19. Spezia 15 20 18,2 20. Salernitana 17 20 19,2

