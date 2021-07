Archiviata la fantastica parentesi di Euro 2020 con la cavalcata trionfale dell'Italia di Mancini che si è laureata campione d'Europa battendo l'Inghilterra nella storica finale di Wembley , è già tempo di pensare al prossimo campionato. Si alza infatti il sipario sul calendario della Serie A 2021-22, che avrà inizio il prossimo 22 agosto e terminerà il 22 maggio 2022. Cinque i turni infrasettimanali in programma: 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Per la prima volta nella storia del nostro campionato, che raggiunge il traguardo delle 90 edizioni a girone unico, il calendario sarà asimmetrico ovvero l'ordine delle partite del girone di andata e di ritorno non coincideranno, né come sequenza né come composizione all'interno di una giornata. Di seguito, giornata per giornata, il calendario completo della Serie A 2021-22.