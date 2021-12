Dal 2010 ad oggi le squadre laureatesi Campioni d'Inverno, 8 volte chi ce l'ha fatta ha vinto lo scudetto a maggio!

Ad

2010-2011 Milan 2011-2012 Juventus 2012-2013 Juventus 2013-2014 Juventus 2014-2015 Juventus 2015-2016 Napoli 2016-2017 Juventus 2017-2018 Napoli 2018-2019 Juventus 2019-2020 Juventus 2020-2021 Milan

Serie A Marotta: "Inzaghi stella polare. Icardi alla Juve? Ben venga..." 3 ORE FA

Campione d’inverno, campione d’Italia? Cosa dicono le statistiche

Nonostante il titolo di campione d’inverno non consegni nessun trofeo alla squadra che lo consegue, chi conquista il girone d'andata difficilmente perde lo Scudetto in primavera. Negli 89 campionati di Serie A che si sono disputati dall’introduzione del girone unico, avvenuta nel 1929/30, per 58 volte la capolista al termine del girone di andata ha conquistato lo Scudetto al termine del campionato: una percentuale pari al 65%. Che si alza se si considera soltanto “l’era” dei tre punti a vittoria, dal 1994/95 ad oggi nel 66,7% dei casi (18 campionati su 27) la squadra campione d'inverno si è poi laureata campione d’Italia.

Eriksen e l'Inter: una storia d'amore interrotta anzitempo

Serie A Marotta: "Inzaghi stella polare. Icardi alla Juve? Ben venga..." 3 ORE FA