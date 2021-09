Spezia-Juventus, match della 5a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Picco di La Spezia, si è concluso col punteggio di 2-3. Vediamo insieme migliori e peggiori della sfida del Picco.

===Le pagelle dello SPEZIA===

Jeroen ZOET 6,5 - Non può nulla su Kean, sicuro sulle conclusioni da fuori di Dybala e nella ripresa su Chiesa e Kean.

Kelvin AMIAN 5,5 - Fisicamente in ottime condizione. Non perde duelli e prova a giocare concentrato. Perde il taglio di Rabiot sul vantaggio della Juve.

Petko HRISTOV 5 - Male su Kean in occasione del vantaggio bianconero. In generale troppo statico e poco intuitivo.

Dimitris NIKOLAOU 5,5 - Uno dei migliori nella prima frazione. Gioca d'anticipo, prende spesso Dybala, accompagna l'azione. Poi pasticcia sul gol di De Ligt.

Simone BASTONI 6,5 - A tutto campo, molto lucido, anche nelle galoppate offensive.

Giulio MAGGIORE 7 - Molto avanzato, ma un po' troppo falloso nella prima frazione. Nella ripresa sale di tono, lancia per il gol Antiste, offre un paio di ottime giocate. Szczesny gli nega la rete del 3-3. (Dal 86' SALCEDO SV)

Mehdi BOURABIA 5,5 - Ordinato, dà equilibrio, disciplinato. Cala molto nella ripresa. (Dal 77' SALA SV)

Salvador FERRER 6 - Largo, ma taglia spesso dentro al campo. Non demerita, prestazione onesta.

Daniele VERDE 6 - Una conclusione potente proprio prima del gol di Gyasi. Intermittente, ma temibile. Corre tantissimo, anche in ripiegamento. (Dal 77' N'ZOLA SV)

Janis ANTISTE 7 - De Ligt e Bonucci se lo mangiano nel primo tempo. Ma su un lancio lungo ad inizio ripresa mostra le sue qualità: scatto e destro. Bel gol, anche se il tiro è deviato. Poi sfiora addirittura la doppietta. (Dal 77' MANAJ SV)

Eammanuel GYASI 6,5 - Movimento continuo. Il gol è molto bello, anche se la conclusione è leggermente deviata. Esulta come Cristiano Ronaldo, doppia beffa per la Juve. Ripresa da fantasma.

ALL. Thiago MOTTA 6,5 - Spezia tosto, organizzato, pericoloso. Se l'é giocata alla pari.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Sul gol di Gyasi viene beffato da una deviazione di Bentancur, su quello di Antiste meno reattivo, ma anche in questo caso c'é una deviazione. Poi nel finale un miracolo su Maggiore.

DANILO 5,5 - Non benissimo. Troppo impreciso negli appoggi, non accelera, tiene la posizione.

Leonardo BONUCCI 5,5 - Lanci sempre interessanti, come in occasione della sponda di Rabiot per il gol di Kean. Dietro viene sorpreso dallo scatto di Antiste ad inizio ripresa.

Matthjis DE LIGT 7 - Roccioso, determinato, molto tosto. Il gol partita é suo.

Mattia DE SCIGLIO 5,5 - A sinistra, spesso si alza a centrocampo. Non commette alcun errore, ma risulta sempre troppo timido. (Dal 46' ALEX SANDRO 6 - Ripresa onesta. Non spinge troppo, ma non sbaglia nulla)

Federico CHIESA 7,5 - Ci prova sempre, a destra, con vigore e idee. Parte fin troppo distante dalla porta, ma nella ripresa è l'uomo della svolta. Scuote la squadra in vantaggio, si inventa la rete del pareggio, si procura il corner del 2-3. (Dal 86' KULUSEVSKI SV)

Rodrigo BENTANCUR 4,5 - Non ci siamo proprio. Lento, impreciso, spesso banale, perde duelli. Devia anche il tiro di Gyasi. Sostituito durante l'intervallo. (Dal 46' LOCATELLI 6 - Il merito di salvare sulla linea la conclusione di Antiste. Porta sostanza, non qualitá)

Weston MCKENNIE 5 - La girandola degli errori. Colpi di tacco errati, passaggi leggibili. Involuzione totale. Spreca anche un'ottima chance con un tiro da fuori.

Adrien RABIOT 5,5 - A sinistra. Non male in alcune incursioni. Assist per Kean, ma anche diversi errori e un paio di tiracci.

Moise KEAN 6,5 - Bel gol, da attaccante vero. Si muove molto, per dare profondità e punti di riferimento. Spreca una chance ad inizio ripresa. (Dal 59' MORATA 6 - Entra, porta centimetri, difende palla, ci prova)

Paulo DYBALA 5,5 - Prima mezz'ora fuori dal match. Non riceve, non si propone. Nel finale di primo tempo scalda tre volte le mani a Zoet. Nella ripresa si vede a tratti, ma non trascina lui la Juve.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 5,5 - Squadra che ha ancora troppi problemi. Dietro c'é paura, la gestione non funziona. Salvato dai singoli.

