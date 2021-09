Udinese-Napoli, match valido per la 4a giornata di Serie A e andato in scena alla Dacia Arena di Udine, si é concluso con il punteggio di 0-4. Le reti nel primo tempo di Osimhen e Rrhamani, quelle nella ripresa di Koulibaly e Lozano regolano la squadra di Gotti. Qui tutti i migliori e i peggiori del match.

===Le pagelle dell'UDINESE===

Marco SILVESTRI 5,5 - Molto male sul secondo gol del Napoli, in ritardo nell'uscita su Insigne nel primo. Serataccia. Nella ripresa due ottime parate su Anguissa e Rrhamani.

Rodrigo BECAO 5 - Insomma. Soffre i movimenti di Osimhen, non trova mai l'anticipo.

Bram NUYTINCK 4,5- Non riesce a tenere alta la linea e soprattutto non riesce a tenerla coordinata. Sempre in ritardo, peggiora ulteriormente nella ripresa.

SAMIR 5,5 - Il meno peggio nella sua zona. Quantomeno attento e combattivo.

Nahuel MOLINA 5 - Non capisce il movimento di Insigne sul primo gol e se lo perde. Errore grave. Non si riprende più, Mario Rui lo devasta. (Dal 86' SOPPY SV)

Roberto PEREYRA 5,5 - Parte bene, frizzante, poi cala e non riesce ad entrare con continuità nel match. (Dal 64' MAKENGO 5,5 - Nessuna idea, passo lento, non porta nulla)

WALACE 5 - Pilastro davanti alla difesa. Troppo statico, prevedibile, non verticalizza mai.

Tolgay ARSLAN 5,5 - Un paio di giocate molto bene, ma anche qualche imprecisione di troppo quando è il momento di servire gli attaccanti. Non convincente. (Dal 72' SAMARDZIC 6 - Una ventina di minuti, un paio di cross, sembra avere buona tecnica)

Jens STRYGER LARSEN 5 - A sinistra, poco presente. Rincorre e non spinge. Soffre Politano. (Dal 72' ZEEGELAAR 5,5 - Entra e perde due volte Ounas)

Gerard DEULOFEU 5 - Prestazione non sufficiente. Troppo discontinuo, troppo intermittente. Sparisce per lunghi tratti. (Dal 64' BETO 5 - Entra ma non si vede. Sempre anticipato)

Ignacio PUSSETTO 6 - Il migliore dell'Udinese in generale. Ci prova, scatta, pressa, va al tiro. Poi cala.

ALL.: Luca GOTTI 4,5 - Udinese senza mordente, senza reazione, poco ordinata. Primo ko stagionale.

===Le pagelle del NAPOLI===

David OSPINA 6 - Un po' distratto in avvio, quando rischia sulla pressione degli attaccanti friulani. Una buona parata su Pussetto.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Rischia inizialmente con un intervento in area su Pereyra. Poi prende le misure e appoggia sempre l'azione.

Amir RRAHMANI 7 - Gol facile facile e a porta vuota. Dietro granitico e mai fuori posto.

Kalidou KOULIBALY 8 - Wow. L'assist per Rrhamani, il meraviglioso gol e la solita leadership difensiva. Molto, molto bene.

MARIO RUI 7 - Lancio per Insigne in occasione del vantaggio azzurro. Poi un assist per Lozano. A sinistra controlla, senza sbavature. Stra-vince il duello con Molina. (Dal 86' ZANOLI SV)

FABIAN RUIZ 7,5 - Grande partita. Colpisce un palo con un bel mancino da fuori, aziona Koulibaly nell'azione del secondo gol e poi serve l'assist al senegalese per la terza rete azzurra. (Dal 81' OUNAS SV)

Frank Zambo ANGUISSA 7,5 - Colosso, dinamico e anche educato tecnicamente. Ora è anche in condizione.

Matteo POLITANO 6,5 - A destra, ha sempre voglia di stupire. Punta e crossa. (Dal 72' LOZANO 7 - Entra e sfodera una bella conclusione che si insacca all'incrocio. Mentalitá giusta)

Eljif ELMAS 6 - Gioca in orizzontale e si inserisce poco. Troppo scolastico.

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Il primo gol nasce da un suo gran movimento e dal pallonetto che di fatto manda in gol Osimhen. Buona prova, costante e sempre pericoloso. (Dal 72' ZIELINSKI 6 - Al piccolo trotto, per mettere minuti nelle gambe)

Victor OSIMHEN 7 - Gol da pantera, con una zampata decisiva. Movimenti importanti, falcata giusta. Sta molto bene. (Dal 81' PETAGNA SV)

ALL. Luciano SPALLETTI 7,5 - Napoli perfetto. Deciso, autoritario, bello da vedere, sempre temibile sulle palle inattive. Grandissimo inizio di campionato.

