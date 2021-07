Si è alzato il sipario sul calendario della Serie A 2021-22 , che avrà inizio il prossimo 22 agosto e terminerà il 22 maggio 2022. Cinque i turni infrasettimanali in programma nella prossima stagione: 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Per la prima volta nella storia del nostro campionato, che raggiunge il traguardo delle 90 edizioni a girone unico, il calendario sarà asimmetrico ovvero l'ordine delle partite del girone di andata e di ritorno non coincideranno, né come sequenza né come composizione all'interno di una giornata. Di seguito, giornata per giornata, il calendario completo del Milan, reduce da una stagione molto positiva che si è conclusa con la conquista di un sorprendente secondo posto e con la qualificazione alla Champions League.