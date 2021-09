Spezia-Juventus, match della 5a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Picco di La Spezia, si è concluso col punteggio di 2-3. La Juventus passa in vantaggio, poi viene ripresa da Gyasi e sorpassata dal classe 2002 Antiste. Locatelli sulla linea salva il possibile 3-1 e Federico Chiesa rianima la squadra di Allegri, siglando anche il 2-2. Decidono poi De Ligt in mischia e la parata finale di Szczesny su Maggiore. Prima vittoria per la Juventus, che ha sofferto, ha barcollato, ma non ha mollato. Serviranno ben altre prestazioni per risollevarsi dalla situazione attuale.

De Ligt Spezia Juventus Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

Serie A Le pagelle di Spezia-Juventus 2-3: Chiesa indispensabile! 27 MINUTI FA

Il tabellino di Spezia-Juventus 2-3 (primo tempo 1-1)

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore (Dal 86' Salcedo), Bourabia (Dal 77' Sala), Ferrer; Verde (Dal 77' N'Zola), Antiste (Dal 77' Manaj), Gyasi. All. T. Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio (Dal 46' Alex Sandro); Chiesa, Bentancur (Dal 46' Locatelli), McKennie, Rabiot (Dal 69' Bernardeschi); Kean (Dal 59' Morata), Dybala. All. Allegri

Arbitro: Aureliano di Bologna

Gol: 28' Kean (J), 33' Gyasi (S), 49' Antiste (S), 67' Chiesa (J), 73' De Ligt (J)

Assist: Rabiot, Maggiore

Ammoniti: Nikolaou, Morata, N'Zola

Matthijs De Ligt Juventus Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

15' - DE LIGT! Mischia in area, rimpallo, lesto l'olandese che calcia col mancino. PALLA ALTA di poco. Grande chance qui.

28' - KEAN! GOL! 0-1 Juventus! Lancio di Bonucci, sponda di Rabiot e tiro rasoterra in diagonale di KEAN perfetto. BEL GOL.

33' - GYASI! GOL! 1-1 Spezia. Rientra da sinistra sul destro e calcia, deviazione leggera di Bentancur, traiettoria della palla che si alza e si insacca all'incrocio.

42' - ZOET! Vola a deviare in corner il mancino di DYBALA. Conclusione potente, ma centrale.

49' - ANTISTE! GOL! 2-1 Spezia! Contropiede fulmineo. Lancio di Maggiore, Antiste controlla, punta Bonucci e calcia. Palla ancora deviata che beffa Szczesny.

54' - Cross di DYBALA, stacco di KEAN. ZOET vola a deviare in corner.

61' - Altra parata di ZOET. Dybala riceve da Chiesa e calcia da fuori. Para bene in tuffo ZOET.

65' - LA JUVENTUS SBANDA. Altra grande chance per lo Spezia. Palla per Antiste, che prima quasi liscia la palla e poi calcia in un secondo momento. Respinto sulla linea di Locatelli.

68' - CHIESA! GOL! 2-2 Juventus! Pareggia la squadra di Allegri con un'azione di potenza centrale. Morata combatte contro Bourabia al limite dell’area su un pallone su cui si infila in verticale Chiesa. Supera tutti e poi in scivolata batte ZOET.

73' - DE LIGT! GOL! 3-2 Juventus. La ribalta la Juventus. Corner, palla in mezzo, Bonucci contende la palla a Nikolau, rimpallo e sinistro vincente di DE LIGT.

85' - SZCZESNY miracolosamente in uscita su MAGGIORE, che si era inserito benissimo. Male Danilo in marcatura.

L'esultanza di Janis Antiste dopo il gol - Spezia-Juventus Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

MVP

Federico CHIESA - Ci prova sempre, a destra, con vigore e idee. Parte fin troppo distante dalla porta, ma nella ripresa è l'uomo della svolta. Scuote la squadra in vantaggio, si inventa la rete del pareggio, si procura il corner del 2-3.

La statistica

La Juventus ha sempre battuto lo Spezia in Serie A, segnando sempre almeno tre gol (tre vittorie su tre).

Fantacalcio

PROMOSSO - Giulio MAGGIORE - Molto avanzato, ma un po' troppo falloso nella prima frazione. Nella ripresa sale di tono, lancia per il gol Antiste, offre un paio di ottime giocate. Szczesny gli nega la rete del 3-3.

BOCCIATO - Weston MCKENNIE - La girandola degli errori. Colpi di tacco errati, passaggi leggibili. Involuzione totale. Spreca anche un'ottima chance con un tiro da fuori.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Serie A Le pagelle di Spezia-Juventus 2-3: Chiesa indispensabile! 27 MINUTI FA