Massimiliano Allegri. Le papere del polacco mi hanno ricordato la notte di Loris Karius a Kiev, la finale di Champions fra Real e Liverpool, l’ultima di Cristiano Ronaldo con i blancos. La Juventus stava vincendo, controllava le operazioni in puro stile Allegri, tutta dietro, pigra di suo e infastidita dal ronzio di una Udinese che proprio defunta non sembrava, ma nemmeno in grado di cavarle il sangue. E’ difficile isolare la “doppietta” di Wojciech Szczesny dalla prima del secondo governo di. Le papere del polacco mi hanno ricordato la notte di Loris Karius a Kiev, la finale di Champions fra Real e Liverpool, l’ultima di Cristiano Ronaldo con i blancos. La Juventus stava vincendo, controllava le operazioni in puro stile Allegri, tutta dietro, pigra di suo e infastidita dal ronzio di una Udinese che proprio defunta non sembrava, ma nemmeno in grado di cavarle il sangue.

Paulo Dybala, gran gol e gran lancio per il raddoppio di Juan Cuadrado, al di là dei caldi e dei cali fisiologici. I gradi di capitano devono averlo galvanizzato. Voce di popolo: il meglio l’ha dato senza Cristiano. Nell’anno di Maurizio Sarri lo diede proprio con lui. Invece: da 0-2 a 2-2. La scorsa stagione, Luca Gotti non ebbe fortuna. Perse 1-2, rivoltato dall’uno-due di Cierre. Ecco: finché resterà il marziano , ogni panchina, ogni tribuna saranno sondate come vorremmo che si fosse indagato su Ustica. Poi è sempre il risultato a misurare la scelta, condivisa o invisa, boh. Per la cronaca, e per la storia, aveva segnato anche questa volta. Agli sgoccioli, con uno stacco imperioso. Il Var ha cancellato il gol così come aveva "annullato" il rigore bis dei friulani (Danilo su Gerard Deulofeu) per un fuorigioco a monte, molto tecnologico. Mettiamoci pure i pali di Alvaro Morata e Rodrigo Bentancur. Dalla vittoria buttata affiora la partitona di, gran gol e gran lancio per il raddoppio di Juan Cuadrado, al di là dei caldi e dei cali fisiologici. I gradi di capitano devono averlo galvanizzato. Voce di popolo: il meglio l’ha dato senza Cristiano. Nell’anno di Maurizio Sarri lo diede proprio con lui.

Serie A Allegri: "Szczesny è un grandissimo, ma la deve buttare in tribuna" 14 ORE FA

Il portiere sembrava l'ultimo dei problemi e invece...

Centrocampo cercasi, da Aaron Ramsey a Bentancur a Federico Bernardeschi, un po’ ala e un po’ interno. Eravamo al battesimo di campionato e, dunque, il discorso delle energie può avere un senso: se non un peso. Per tutti. Gotti, da parte sua, ha ricavato il massimo dagli innesti di Deulofeu e Stefano Okaka. Non altrettanto Allegri dall’ingresso dell’artiglieria: Cristiano, Dejan Kulusevski, Giorgio Chiellini (con ritocco del modulo, inizialmente un 4-4-2 fin troppo scolastico), Federico Chiesa. Gli spiccioli concessi a Manuel Locatelli non fanno testo.

E’ ormai dall’ultimo derby che Szczesny sale e scende dalle montagne russe, come se gli spilli della costruzione dal basso continuassero a bucarne la fiducia. Il vice è Mattia Perin. Nessun dramma, nessun dorma. In generale: scritto che non si può masticare l’ordalia per novanta minuti, guai a crogiolarsi in quegli eccessi di pseudo-arroganza che conducono, spesso, alla lotteria degli episodi.

Il rigore di Roberto Pereyra, Udinese-Juventus, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sarri e Andrea Pirlo vennero reclutati per battere la strada del "giuoco". Con Allegri si è tornati al pilota automatico. La concorrenza, però, è aumentata e certi "ruttini digestivi" da pancia piena, una volta facilmente (o più facilmente) controllabili, potrebbero portare a gravi ricadute. L’arsenale rimane, a livello domestico, d’alta qualità. In attesa che Locatelli s’impossessi della terra di mezzo e Chiesa recuperi la birra europea. A patto di non trascurare un problema che sembrava l’ultimo , o almeno non così vasto, dopo il trasloco di Gigi Buffon e la rinuncia a Gigio Donnarumma. Il portiere.

===

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog diRoberto Beccantini

Classifiche e risultati

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Serie A Udinese-Juve 2-2, pagelle: disastro Szczesny, Ronaldo triste 15 ORE FA