Udinese-Napoli, match valido per la 4a giornata di Serie A e andato in scena alla Dacia Arena di Udine, si é concluso con il punteggio di 0-4. Le reti nel primo tempo di Osimhen e Rrhamani, quelle nella ripresa di Koulibaly e Lozano regolano la squadra di Gotti. Benissimo il Napoli di Spalletti: convinto, determinato, bello da vedere, solido. Quattro vittorie su quattro per gli azzurri, 12 punti e vetta solitaria. Primo ko invece per un'Udinese arrendevole e in partita solo nella prima parte di gara.

Il tabellino di Udinese-Napoli 0-4 (primo tempo 0-2)

UDINESE (3-5-2) - Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (Dal 86' Soppy), Pereyra (Dal 64' Makengo), Walace, Arslan (Dal 72' Samardzic), Stryger Larsen (Dal 72' Zeegelaar); Deulofeu (Dal 64' Beto), Pussetto. All.: Gotti.

NAPOLI (4-2-3-1) - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (Dal 86' Zanoli); Fabian Ruiz (Dal 81' Ounas), Anguissa, Politano (Dal 71' Lozano), Elmas, Insigne (Dal 71' Zielinski), Osimhen (Dal 81' Petagna). All. Spalletti.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Gol: 24' Osimhen (N), 35' Rrhamani (N), 52' Koulibaly (N), 84' Lozano (N)

Assist: Insigne, Koulibaly, Ruiz, Mario Rui

Ammoniti: Samir, Molina, Mario Rui

La cronaca in 7 momenti chiave

13' - PRIMA PARATA DEL MATCH! SILVESTRI in tuffo sul destro a giro rasoterra di Insigne. Bell'intervento.

24' - GOL! GOL DEL NAPOLI! 0-1. Lancio lungo per Insigne, che beffa Molina e anticipa Silvestri con un pallonetto. Sulla linea tocca Osimhen anticipanddo Samir. Da decidere l'attribuzione del gol.

31' - PALO DI FABIAN RUIZ. Che tiro. Palla di Insigne allo spagnolo, che dal limite piazza il mancino. PALO PIENO.

35' - GOL! 2-0 DEL NAPOLI. RRHAMANI. Raddoppio azzurro. Grande schema. Palla di Fabian Ruiz fantastica per il colpo di testa di Koulibaly, che supera Silvestri e trova RRHAMANI a porta vuota che insacca di testa.

52' - GOL! 0-3. KOULIBALY! CHE GOL! CHE GOL! Politano cambia sul secondo palo, tocco indietro (con assist) di Fabian Ruiz e bordata col destro di KOULIBALY. Palla all'incrocio.

62' - SILVESTRI! Miracolo stavolta. Punizione di POLITANO e stacco perfetto di ANGUISSA. Gran parata di Silvestri.

84' - LOZANO! GOL! CHE GOL! Tiro a giro molto molto bello del messicano. 0-4. Mario Rui lo serve in area con un uno-due e lui piazza il destro a giro sotto il sette.

La statistica chiave

Il Napoli non era in testa da solo alla classifica dalla stagione 2017/18 con Maurizio Sarri, in quel finale di campionato poi conclusosi con il sorpasso finale della Juventus

Il momento social

MVP

Kalidou KOULIBALY - Wow. L'assist per Rrhamani, il meraviglioso gol e la solita leadership difensiva. Molto, molto bene.

Fantacalcio

PROMOSSO - FABIAN RUIZ - Grande partita. Colpisce un palo con un bel mancino da fuori, aziona Koulibaly nell'azione del secondo gol e poi serve l'assist al senegalese per la terza rete azzurra.

BOCCIATO - Nahuel MOLINA - Non capisce il movimento di Insigne sul primo gol e se lo perde. Errore grave. Non si riprende più, Mario Rui lo devasta.

