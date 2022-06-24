Ha preso forma il calendario di Serie A 2022-23: il prossimo campionato prenderà il via domenica 14 agosto (con probabili anticipi sabato 13) e si concluderà domenica 4 giugno 2023. Il Milan campione d'Italia debutterà a San Siro contro l'Udinese, mentre l'Inter di Inzaghi sarà di scena contro il Lecce al Via del Mare. Esordio allo Stadium per la Juventus contro il Sassuolo. Il primo match da segnare in agenda è Atalanta-Milan alla seconda giornata, anche se il primo piatto forte sarà Milan-Inter alla 4a giornata (domenica 4 settembre). Per quanto riguarda le altre neopromosse, il Monza giocherà la prima partita in casa contro il Torino, mentre la Cremonese sarà ospite della Fiorentina al Franchi. Penultima giornata di fuoco con Juventus-Milan.
Serie A 2022-23: il calendario completo
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1a giornata (14 agosto 2022)
FIORENTINA-CREMONESE
JUVENTUS-SASSUOLO
LAZIO-BOLOGNA
LECCE-INTER
MILAN-UDINESE
MONZA-TORINO
SALERNITANA-ROMA
SAMPDORIA-ATALANTA
SPEZIA-EMPOLI
VERONA-NAPOLI
FIORENTINA-CREMONESE
JUVENTUS-SASSUOLO
LAZIO-BOLOGNA
LECCE-INTER
MILAN-UDINESE
MONZA-TORINO
SALERNITANA-ROMA
SAMPDORIA-ATALANTA
SPEZIA-EMPOLI
VERONA-NAPOLI
Serie A
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2a giornata (21 agosto 2022)
ATALANTA-MILAN
BOLOGNA-VERONA
EMPOLI-FIORENTINA
INTER-SPEZIA
NAPOLI-MONZA
ROMA-CREMONESE
SAMPDORIA-JUVENTUS
SASSUOLO-LECCE
TORINO-LAZIO
UDINESE-SALERNITANA
ATALANTA-MILAN
BOLOGNA-VERONA
EMPOLI-FIORENTINA
INTER-SPEZIA
NAPOLI-MONZA
ROMA-CREMONESE
SAMPDORIA-JUVENTUS
SASSUOLO-LECCE
TORINO-LAZIO
UDINESE-SALERNITANA
3a giornata (28 agosto 2022)
CREMONESE-TORINO
FIORENTINA-NAPOLI
JUVENTUS-ROMA
LAZIO-INTER
LECCE-EMPOLI
MILAN-BOLOGNA
MONZA-UDINESE
SALERNITANA-SAMPDORIA
SPEZIA-SASSUOLO
VERONA-ATALANTA
CREMONESE-TORINO
FIORENTINA-NAPOLI
JUVENTUS-ROMA
LAZIO-INTER
LECCE-EMPOLI
MILAN-BOLOGNA
MONZA-UDINESE
SALERNITANA-SAMPDORIA
SPEZIA-SASSUOLO
VERONA-ATALANTA
4a giornata (31 agosto 2022)
ATALANTA-TORINO
BOLOGNA-SALERNITANA
EMPOLI-VERONA
INTER-CREMONESE
JUVENTUS-SPEZIA
NAPOLI-LECCE
ROMA-MONZA
SAMPDORIA-LAZIO
SASSUOLO-MILAN
UDINESE-FIORENTINA
ATALANTA-TORINO
BOLOGNA-SALERNITANA
EMPOLI-VERONA
INTER-CREMONESE
JUVENTUS-SPEZIA
NAPOLI-LECCE
ROMA-MONZA
SAMPDORIA-LAZIO
SASSUOLO-MILAN
UDINESE-FIORENTINA
5a giornata (4 settembre 2022)
CREMONESE-SASSUOLO
FIORENTINA-JUVENTUS
LAZIO-NAPOLI
MILAN-INTER
MONZA-ATALANTA
SALERNITANA-EMPOLI
SPEZIA-BOLOGNA
TORINO-LECCE
UDINESE-ROMA
VERONA-SAMPDORIA
CREMONESE-SASSUOLO
FIORENTINA-JUVENTUS
LAZIO-NAPOLI
MILAN-INTER
MONZA-ATALANTA
SALERNITANA-EMPOLI
SPEZIA-BOLOGNA
TORINO-LECCE
UDINESE-ROMA
VERONA-SAMPDORIA
6a giornata (11 settembre 2022)
ATALANTA-CREMONESE
BOLOGNA-FIORENTINA
EMPOLI-ROMA
INTER-TORINO
JUVENTUS-SALERNITANA
LAZIO-VERONA
LECCE-MONZA
NAPOLI-SPEZIA
SAMPDORIA-MILAN
SASSUOLO-UDINESE
ATALANTA-CREMONESE
BOLOGNA-FIORENTINA
EMPOLI-ROMA
INTER-TORINO
JUVENTUS-SALERNITANA
LAZIO-VERONA
LECCE-MONZA
NAPOLI-SPEZIA
SAMPDORIA-MILAN
SASSUOLO-UDINESE
7a giornata (18 settembre 2022)
BOLOGNA-EMPOLI
CREMONESE-LAZIO
FIORENTINA-VERONA
MILAN-NAPOLI
MONZA-JUVENTUS
ROMA-ATALANTA
SALERNITANA-LECCE
SPEZIA-SAMPDORIA
TORINO-SASSUOLO
UDINESE-INTER
BOLOGNA-EMPOLI
CREMONESE-LAZIO
FIORENTINA-VERONA
MILAN-NAPOLI
MONZA-JUVENTUS
ROMA-ATALANTA
SALERNITANA-LECCE
SPEZIA-SAMPDORIA
TORINO-SASSUOLO
UDINESE-INTER
8a giornata (2 ottobre 2022)
ATALANTA-FIORENTINA
EMPOLI-MILAN
INTER-ROMA
JUVENTUS-BOLOGNA
LAZIO-SPEZIA
LECCE-CREMONESE
NAPOLI-TORINO
SAMPDORIA-MONZA
SASSUOLO-SALERNITANA
VERONA-UDINESE
ATALANTA-FIORENTINA
EMPOLI-MILAN
INTER-ROMA
JUVENTUS-BOLOGNA
LAZIO-SPEZIA
LECCE-CREMONESE
NAPOLI-TORINO
SAMPDORIA-MONZA
SASSUOLO-SALERNITANA
VERONA-UDINESE
9a giornata (9 ottobre 2022)
BOLOGNA-SAMPDORIA
CREMONESE-NAPOLI
FIORENTINA-LAZIO
MILAN-JUVENTUS
MONZA-SPEZIA
ROMA-LECCE
SALERNITANA-VERONA
SASSUOLO-INTER
TORINO-EMPOLI
UDINESE-ATALANTA
BOLOGNA-SAMPDORIA
CREMONESE-NAPOLI
FIORENTINA-LAZIO
MILAN-JUVENTUS
MONZA-SPEZIA
ROMA-LECCE
SALERNITANA-VERONA
SASSUOLO-INTER
TORINO-EMPOLI
UDINESE-ATALANTA
10a giornata (16 ottobre 2022)
ATALANTA-SASSUOLO
EMPOLI-MONZA
INTER-SALERNITANA
LAZIO-UDINESE
LECCE-FIORENTINA
NAPOLI-BOLOGNA
SAMPDORIA-ROMA
SPEZIA-CREMONESE
TORINO-JUVENTUS
VERONA-MILAN
ATALANTA-SASSUOLO
EMPOLI-MONZA
INTER-SALERNITANA
LAZIO-UDINESE
LECCE-FIORENTINA
NAPOLI-BOLOGNA
SAMPDORIA-ROMA
SPEZIA-CREMONESE
TORINO-JUVENTUS
VERONA-MILAN
11a giornata (23 ottobre 2022)
ATALANTA-LAZIO
BOLOGNA-LECCE
CREMONESE-SAMPDORIA
FIORENTINA-INTER
JUVENTUS-EMPOLI
MILAN-MONZA
ROMA-NAPOLI
SALERNITANA-SPEZIA
SASSUOLO-VERONA
UDINESE-TORINO
ATALANTA-LAZIO
BOLOGNA-LECCE
CREMONESE-SAMPDORIA
FIORENTINA-INTER
JUVENTUS-EMPOLI
MILAN-MONZA
ROMA-NAPOLI
SALERNITANA-SPEZIA
SASSUOLO-VERONA
UDINESE-TORINO
12a giornata (30 ottobre 2022)
CREMONESE-UDINESE
EMPOLI-ATALANTA
INTER-SAMPDORIA
LAZIO-SALERNITANA
LECCE-JUVENTUS
MONZA-BOLOGNA
NAPOLI-SASSUOLO
SPEZIA-FIORENTINA
VERONA-ROMA
CREMONESE-UDINESE
EMPOLI-ATALANTA
INTER-SAMPDORIA
LAZIO-SALERNITANA
LECCE-JUVENTUS
MONZA-BOLOGNA
NAPOLI-SASSUOLO
SPEZIA-FIORENTINA
VERONA-ROMA
13a giornata (6 novembre 2022)
ATALANTA-NAPOLI
BOLOGNA-TORINO
EMPOLI-SASSUOLO
JUVENTUS-INTER
MILAN-SPEZIA
MONZA-VERONA
ROMA-LAZIO
SALERNITANA-CREMONESE
SAMPDORIA-FIORENTINA
UDINESE-LECCE
ATALANTA-NAPOLI
BOLOGNA-TORINO
EMPOLI-SASSUOLO
JUVENTUS-INTER
MILAN-SPEZIA
MONZA-VERONA
ROMA-LAZIO
SALERNITANA-CREMONESE
SAMPDORIA-FIORENTINA
UDINESE-LECCE
14a giornata (9 novembre 2022)
CREMONESE-MILAN
FIORENTINA-SALERNITANA
INTER-BOLOGNA
LAZIO-MONZA
LECCE-ATALANTA
NAPOLI-EMPOLI
SASSUOLO-ROMA
SPEZIA-UDINESE
TORINO-SAMPDORIA
VERONA-JUVENTUS
CREMONESE-MILAN
FIORENTINA-SALERNITANA
INTER-BOLOGNA
LAZIO-MONZA
LECCE-ATALANTA
NAPOLI-EMPOLI
SASSUOLO-ROMA
SPEZIA-UDINESE
TORINO-SAMPDORIA
VERONA-JUVENTUS
15a giornata (13 novembre 2022)
ATALANTA-INTER
BOLOGNA-SASSUOLO
EMPOLI-CREMONESE
JUVENTUS-LAZIO
MILAN-FIORENTINA
MONZA-SALERNITANA
NAPOLI-UDINESE
ROMA-TORINO
SAMPDORIA-LECCE
VERONA-SPEZIA
ATALANTA-INTER
BOLOGNA-SASSUOLO
EMPOLI-CREMONESE
JUVENTUS-LAZIO
MILAN-FIORENTINA
MONZA-SALERNITANA
NAPOLI-UDINESE
ROMA-TORINO
SAMPDORIA-LECCE
VERONA-SPEZIA
16a giornata (4 gennaio 2023)
CREMONESE-JUVENTUS
FIORENTINA-MONZA
INTER-NAPOLI
LECCE-LAZIO
ROMA-BOLOGNA
SALERNITANA-MILAN
SASSUOLO-SAMPDORIA
SPEZIA-ATALANTA
TORINO-VERONA
UDINESE-EMPOLI
CREMONESE-JUVENTUS
FIORENTINA-MONZA
INTER-NAPOLI
LECCE-LAZIO
ROMA-BOLOGNA
SALERNITANA-MILAN
SASSUOLO-SAMPDORIA
SPEZIA-ATALANTA
TORINO-VERONA
UDINESE-EMPOLI
17a giornata (8 gennaio 2023)
BOLOGNA-ATALANTA
FIORENTINA-SASSUOLO
JUVENTUS-UDINESE
LAZIO-EMPOLI
MILAN-ROMA
MONZA-INTER
SALERNITANA-TORINO
SAMPDORIA-NAPOLI
SPEZIA-LECCE
VERONA-CREMONESE
BOLOGNA-ATALANTA
FIORENTINA-SASSUOLO
JUVENTUS-UDINESE
LAZIO-EMPOLI
MILAN-ROMA
MONZA-INTER
SALERNITANA-TORINO
SAMPDORIA-NAPOLI
SPEZIA-LECCE
VERONA-CREMONESE
18a giornata (15 gennaio 2023)
ATALANTA-SALERNITANA
CREMONESE-MONZA
EMPOLI-SAMPDORIA
INTER-VERONA
LECCE-MILAN
NAPOLI-JUVENTUS
ROMA-FIORENTINA
SASSUOLO-LAZIO
TORINO-SPEZIA
UDINESE-BOLOGNA
ATALANTA-SALERNITANA
CREMONESE-MONZA
EMPOLI-SAMPDORIA
INTER-VERONA
LECCE-MILAN
NAPOLI-JUVENTUS
ROMA-FIORENTINA
SASSUOLO-LAZIO
TORINO-SPEZIA
UDINESE-BOLOGNA
19a giornata (22 gennaio 2023)
BOLOGNA-CREMONESE
FIORENTINA-TORINO
INTER-EMPOLI
JUVENTUS-ATALANTA
LAZIO-MILAN
MONZA-SASSUOLO
SALERNITANA-NAPOLI
SAMPDORIA-UDINESE
SPEZIA-ROMA
VERONA-LECCE
BOLOGNA-CREMONESE
FIORENTINA-TORINO
INTER-EMPOLI
JUVENTUS-ATALANTA
LAZIO-MILAN
MONZA-SASSUOLO
SALERNITANA-NAPOLI
SAMPDORIA-UDINESE
SPEZIA-ROMA
VERONA-LECCE
Berlusconi: "Il Monza in A mi ha commosso più del mio Milan"
Il girone di ritorno
20a giornata (29 gennaio 2023)
ATALANTA-SAMPDORIA
BOLOGNA-SPEZIA
CREMONESE-INTER
EMPOLI-TORINO
JUVENTUS-MONZA
LAZIO-FIORENTINA
LECCE-SALERNITANA
MILAN-SASSUOLO
NAPOLI-ROMA
UDINESE-VERONA
ATALANTA-SAMPDORIA
BOLOGNA-SPEZIA
CREMONESE-INTER
EMPOLI-TORINO
JUVENTUS-MONZA
LAZIO-FIORENTINA
LECCE-SALERNITANA
MILAN-SASSUOLO
NAPOLI-ROMA
UDINESE-VERONA
21a giornata (5 febbraio 2023)
CREMONESE-LECCE
FIORENTINA-BOLOGNA
INTER-MILAN
MONZA-SAMPDORIA
ROMA-EMPOLI
SALERNITANA-JUVENTUS
SASSUOLO-ATALANTA
SPEZIA-NAPOLI
TORINO-UDINESE
VERONA-LAZIO
CREMONESE-LECCE
FIORENTINA-BOLOGNA
INTER-MILAN
MONZA-SAMPDORIA
ROMA-EMPOLI
SALERNITANA-JUVENTUS
SASSUOLO-ATALANTA
SPEZIA-NAPOLI
TORINO-UDINESE
VERONA-LAZIO
22a giornata (12 febbraio 2023)
BOLOGNA-MONZA
EMPOLI-SPEZIA
VERONA-SALERNITANA
JUVENTUS-FIORENTINA
LAZIO-ATALANTA
LECCE-ROMA
MILAN-TORINO
NAPOLI-CREMONESE
SAMPDORIA-INTER
UDINESE-SASSUOLO
BOLOGNA-MONZA
EMPOLI-SPEZIA
VERONA-SALERNITANA
JUVENTUS-FIORENTINA
LAZIO-ATALANTA
LECCE-ROMA
MILAN-TORINO
NAPOLI-CREMONESE
SAMPDORIA-INTER
UDINESE-SASSUOLO
23a giornata (19 febbraio 2023)
ATALANTA-LECCE
FIORENTINA-EMPOLI
INTER-UDINESE
MONZA-MILAN
ROMA-VERONA
SALERNITANA-LAZIO
SAMPDORIA-BOLOGNA
SASSUOLO-NAPOLI
SPEZIA-JUVENTUS
TORINO-CREMONESE
ATALANTA-LECCE
FIORENTINA-EMPOLI
INTER-UDINESE
MONZA-MILAN
ROMA-VERONA
SALERNITANA-LAZIO
SAMPDORIA-BOLOGNA
SASSUOLO-NAPOLI
SPEZIA-JUVENTUS
TORINO-CREMONESE
24a giornata (26 febbraio 2023)
BOLOGNA-INTER
CREMONESE-ROMA
EMPOLI-NAPOLI
JUVENTUS-TORINO
LAZIO-SAMPDORIA
LECCE-SASSUOLO
MILAN-ATALANTA
SALERNITANA-MONZA
UDINESE-SPEZIA
VERONA-FIORENTINA
BOLOGNA-INTER
CREMONESE-ROMA
EMPOLI-NAPOLI
JUVENTUS-TORINO
LAZIO-SAMPDORIA
LECCE-SASSUOLO
MILAN-ATALANTA
SALERNITANA-MONZA
UDINESE-SPEZIA
VERONA-FIORENTINA
25a giornata (5 marzo 2023)
ATALANTA-UDINESE
FIORENTINA-MILAN
INTER-LECCE
MONZA-EMPOLI
NAPOLI-LAZIO
ROMA-JUVENTUS
SAMPDORIA-SALERNITANA
SASSUOLO-CREMONESE
SPEZIA-VERONA
TORINO-BOLOGNA
ATALANTA-UDINESE
FIORENTINA-MILAN
INTER-LECCE
MONZA-EMPOLI
NAPOLI-LAZIO
ROMA-JUVENTUS
SAMPDORIA-SALERNITANA
SASSUOLO-CREMONESE
SPEZIA-VERONA
TORINO-BOLOGNA
26a giornata (12 marzo 2023)
BOLOGNA-LAZIO
CREMONESE-FIORENTINA
EMPOLI-UDINESE
JUVENTUS-SAMPDORIA
LECCE-TORINO
MILAN-SALERNITANA
NAPOLI-ATALANTA
ROMA-SASSUOLO
SPEZIA-INTER
VERONA-MONZA
BOLOGNA-LAZIO
CREMONESE-FIORENTINA
EMPOLI-UDINESE
JUVENTUS-SAMPDORIA
LECCE-TORINO
MILAN-SALERNITANA
NAPOLI-ATALANTA
ROMA-SASSUOLO
SPEZIA-INTER
VERONA-MONZA
27a giornata (19 marzo 2023)
ATALANTA-EMPOLI
FIORENTINA-LECCE
INTER-JUVENTUS
LAZIO-ROMA
MONZA-CREMONESE
SALERNITANA-BOLOGNA
SAMPDORIA-VERONA
SASSUOLO-SPEZIA
TORINO-NAPOLI
UDINESE-MILAN
ATALANTA-EMPOLI
FIORENTINA-LECCE
INTER-JUVENTUS
LAZIO-ROMA
MONZA-CREMONESE
SALERNITANA-BOLOGNA
SAMPDORIA-VERONA
SASSUOLO-SPEZIA
TORINO-NAPOLI
UDINESE-MILAN
28a giornata (2 aprile 2023)
BOLOGNA-UDINESE
CREMONESE-ATALANTA
EMPOLI-LECCE
INTER-FIORENTINA
JUVENTUS-VERONA
MONZA-LAZIO
NAPOLI-MILAN
ROMA-SAMPDORIA
SASSUOLO-TORINO
SPEZIA-SALERNITANA
BOLOGNA-UDINESE
CREMONESE-ATALANTA
EMPOLI-LECCE
INTER-FIORENTINA
JUVENTUS-VERONA
MONZA-LAZIO
NAPOLI-MILAN
ROMA-SAMPDORIA
SASSUOLO-TORINO
SPEZIA-SALERNITANA
29a giornata (8 aprile 2023)
ATALANTA-BOLOGNA
FIORENTINA-SPEZIA
LAZIO-JUVENTUS
LECCE-NAPOLI
MILAN-EMPOLI
SALERNITANA-INTER
SAMPDORIA-CREMONESE
TORINO-ROMA
UDINESE-MONZA
VERONA-SASSUOLO
ATALANTA-BOLOGNA
FIORENTINA-SPEZIA
LAZIO-JUVENTUS
LECCE-NAPOLI
MILAN-EMPOLI
SALERNITANA-INTER
SAMPDORIA-CREMONESE
TORINO-ROMA
UDINESE-MONZA
VERONA-SASSUOLO
30a giornata (16 aprile 2023)
BOLOGNA-MILAN
CREMONESE-EMPOLI
FIORENTINA-ATALANTA
INTER-MONZA
LECCE-SAMPDORIA
NAPOLI-VERONA
ROMA-UDINESE
SASSUOLO-JUVENTUS
SPEZIA-LAZIO
TORINO-SALERNITANA
BOLOGNA-MILAN
CREMONESE-EMPOLI
FIORENTINA-ATALANTA
INTER-MONZA
LECCE-SAMPDORIA
NAPOLI-VERONA
ROMA-UDINESE
SASSUOLO-JUVENTUS
SPEZIA-LAZIO
TORINO-SALERNITANA
31a giornata (23 aprile 2023)
ATALANTA-ROMA
EMPOLI-INTER
JUVENTUS-NAPOLI
LAZIO-TORINO
MILAN-LECCE
MONZA-FIORENTINA
SALERNITANA-SASSUOLO
SAMPDORIA-SPEZIA
UDINESE-CREMONESE
VERONA-BOLOGNA
ATALANTA-ROMA
EMPOLI-INTER
JUVENTUS-NAPOLI
LAZIO-TORINO
MILAN-LECCE
MONZA-FIORENTINA
SALERNITANA-SASSUOLO
SAMPDORIA-SPEZIA
UDINESE-CREMONESE
VERONA-BOLOGNA
32a giornata (30 aprile 2023)
BOLOGNA-JUVENTUS
CREMONESE-VERONA
FIORENTINA-SAMPDORIA
INTER-LAZIO
LECCE-UDINESE
NAPOLI-SALERNITANA
ROMA-MILAN
SASSUOLO-EMPOLI
SPEZIA-MONZA
TORINO-ATALANTA
BOLOGNA-JUVENTUS
CREMONESE-VERONA
FIORENTINA-SAMPDORIA
INTER-LAZIO
LECCE-UDINESE
NAPOLI-SALERNITANA
ROMA-MILAN
SASSUOLO-EMPOLI
SPEZIA-MONZA
TORINO-ATALANTA
33a giornata (3 maggio 2023)
ATALANTA-SPEZIA
EMPOLI-BOLOGNA
JUVENTUS-LECCE
LAZIO-SASSUOLO
MILAN-CREMONESE
MONZA-ROMA
SALERNITANA-FIORENTINA
SAMPDORIA-TORINO
UDINESE-NAPOLI
VERONA-INTER
ATALANTA-SPEZIA
EMPOLI-BOLOGNA
JUVENTUS-LECCE
LAZIO-SASSUOLO
MILAN-CREMONESE
MONZA-ROMA
SALERNITANA-FIORENTINA
SAMPDORIA-TORINO
UDINESE-NAPOLI
VERONA-INTER
34a giornata (7 maggio 2023)
ATALANTA-JUVENTUS
CREMONESE-SPEZIA
EMPOLI-SALERNITANA
LECCE-VERONA
MILAN-LAZIO
NAPOLI-FIORENTINA
ROMA-INTER
SASSUOLO-BOLOGNA
TORINO-MONZA
UDINESE-SAMPDORIA
ATALANTA-JUVENTUS
CREMONESE-SPEZIA
EMPOLI-SALERNITANA
LECCE-VERONA
MILAN-LAZIO
NAPOLI-FIORENTINA
ROMA-INTER
SASSUOLO-BOLOGNA
TORINO-MONZA
UDINESE-SAMPDORIA
35a giornata (14 maggio 2023)
BOLOGNA-ROMA
FIORENTINA-UDINESE
INTER-SASSUOLO
JUVENTUS-CREMONESE
LAZIO-LECCE
MONZA-NAPOLI
SALERNITANA-ATALANTA
SAMPDORIA-EMPOLI
SPEZIA-MILAN
VERONA-TORINO
BOLOGNA-ROMA
FIORENTINA-UDINESE
INTER-SASSUOLO
JUVENTUS-CREMONESE
LAZIO-LECCE
MONZA-NAPOLI
SALERNITANA-ATALANTA
SAMPDORIA-EMPOLI
SPEZIA-MILAN
VERONA-TORINO
36a giornata (21 maggio 2023)
ATALANTA-VERONA
CREMONESE-BOLOGNA
EMPOLI-JUVENTUS
LECCE-SPEZIA
MILAN-SAMPDORIA
NAPOLI-INTER
ROMA-SALERNITANA
SASSUOLO-MONZA
TORINO-FIORENTINA
UDINESE-LAZIO
ATALANTA-VERONA
CREMONESE-BOLOGNA
EMPOLI-JUVENTUS
LECCE-SPEZIA
MILAN-SAMPDORIA
NAPOLI-INTER
ROMA-SALERNITANA
SASSUOLO-MONZA
TORINO-FIORENTINA
UDINESE-LAZIO
37a giornata (28 maggio 2023)
BOLOGNA-NAPOLI
FIORENTINA-ROMA
INTER-ATALANTA
JUVENTUS-MILAN
LAZIO-CREMONESE
MONZA-LECCE
SALERNITANA-UDINESE
SAMPDORIA-SASSUOLO
SPEZIA-TORINO
VERONA-EMPOLI
BOLOGNA-NAPOLI
FIORENTINA-ROMA
INTER-ATALANTA
JUVENTUS-MILAN
LAZIO-CREMONESE
MONZA-LECCE
SALERNITANA-UDINESE
SAMPDORIA-SASSUOLO
SPEZIA-TORINO
VERONA-EMPOLI
38a giornata (4 giugno 2023)
ATALANTA-MONZA
CREMONESE-SALERNITANA
EMPOLI-LAZIO
LECCE-BOLOGNA
MILAN-VERONA
NAPOLI-SAMPDORIA
ROMA-SPEZIA
SASSUOLO-FIORENTINA
TORINO-INTER
UDINESE-JUVENTUS
ATALANTA-MONZA
CREMONESE-SALERNITANA
EMPOLI-LAZIO
LECCE-BOLOGNA
MILAN-VERONA
NAPOLI-SAMPDORIA
ROMA-SPEZIA
SASSUOLO-FIORENTINA
TORINO-INTER
UDINESE-JUVENTUS
Theo, Leao, Kalulu e non solo: i 10 colpi chiave per lo scudetto del Milan
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