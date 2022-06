Ha preso forma il calendario di Serie A 2022-23: il prossimo campionato prenderà il via domenica 14 agosto (con probabili anticipi sabato 13) e si concluderà domenica 4 giugno 2023. Il Milan campione d'Italia debutterà a San Siro contro l'Udinese, mentre l' Inter di Inzaghi sarà di scena contro il Lecce al Via del Mare. Esordio allo Stadium per la Juventus contro il Sassuolo. Il primo match da segnare in agenda è Atalanta-Milan alla seconda giornata, anche se il primo piatto forte sarà Milan-Inter alla 4a giornata (domenica 4 settembre). Per quanto riguarda le altre neopromosse, il Monza giocherà la prima partita in casa contro il Torino, mentre la Cremonese sarà ospite della Fiorentina al Franchi. Penultima giornata di fuoco con Juventus-Milan.