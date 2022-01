E' morto Gianni Di Marzio, storico allenatore, dirigente sportivo e opinionista in tempi più recenti. A darne l'annuncio, questa mattina poco dopo le 6, il figlio Gianluca, giornalista Sky esperto di calciomercato: "E adesso potrai finalmente allenare il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarà l'unico a dimenticarti mai".

E, infatti, messaggi di cordoglio sono arrivati da tutte le società frequentate (e non solo loro) da Di Marzio, scomparso a Padova all'età di 82 anni: Napoli (timonato tra il 1977 e il 1979), Lecce, Genoa, Padova, Juve Stabia, Catania, Palermo, Cosenza, Catanzaro... E' proprio alla guida dei giallorossi calabresi, che Di Marzio ottenne i successi più importanti: inizialmente perse lo spareggio promozione per la Serie A nel 1975 contro l'Hellas Verona a Terni (0-1), per poi conquistare la promozione, seconda della storia del club calabrese, nella stagione successiva, trascinato dai gol di Massimo Palanca e dalla grinta di Cludio Ranieri.

L'aneddoto che più richiama il personaggio di Gianni Di Marzio è legato a Diego Armando Maradona. Fu proprio lui a scoprirlo, dopo un viaggio inn Argentina, nel 1977 e a raccomandarlo all'allora patron Corrado Ferlaino. Ma la chiusura delle frontiere avevano fatto saltare l'operazione, mandata in porto solo qualche anno più tardi, nel cuore degli anni Ottanta. Di Marzio chiuse la propria carriera da allenatore al Palermo, peraltro ultima società per la quale lavorò, tra il 2015 e il 2017, come consulente di Maurizio Zamparini per la valutazione tecnica dell'organico rosanero.

