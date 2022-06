primis) per la prima volta in Serie A del Monza. Tra i principali artefici, ci sono sicuramente Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che hanno saputo costruire una squadra competitiva e che già fanno sognare i tifosi rilanciando gli obiettivi per la prossima stagione. A raccontare aneddoti e segreti della promozione del Monza, non poteva non pensarci Adriano Galliani che, a Sette (settimanale de Il Corriere della Sera), ha rilasciato una bella intervista: La piazza è ancora carica di gioia ed entusiasmo ed il mercato sta regalando i primi colpi ( Andrea Ranocchia in) perTra i principali artefici, ci sono sicuramentee che già fanno sognare i tifosi rilanciando gli obiettivi per la prossima stagione. A raccontare aneddoti e segreti della promozione del Monza, non poteva non pensarci Adriano Galliani che, a(settimanale de), ha rilasciato una bella intervista:

"Dopo 110 anni ho realizzato il sogno di mia madre Annamaria: portare il Monza in Serie A. E ho pianto a dirotto. La mia vita è cambiata l'1 novembre1979. Berlusconi mi invitò a cena ad Arcore. Mi chiese se con la mia Elettronica industriale, piccola azienda che portava in Italia il segnale delle televisioni straniere (Telemontecarlo e Tv Svizzera) fossi in grado di costruire tre reti nazionali. Io dissi di sì. Lui mi rispose: "Bene, il prezzo lo faccia lei”. Pagò un miliardo delle vecchie lire per il 50% della mia azienda: la cifra non l’ho mai rivelata a nessuno. Aggiunsi, però, visto che ero comproprietario della squadra: Io sono disponibile a lavorare giorno e notte per costruire le reti, ma devo poter seguire il Monza in casa e in trasferta. Berlusconi mi guardò stralunato".

LA CESSIONE DEL MILAN

"Questa è una domanda che va posta a Silvio Berlusconi. Io sono l’oggetto e non il soggetto. Io sono un uomo di sport e metto tutte le mie capacità al servizio di questo obiettivo. Ma le decisioni di comprare e vendere il Milan, come quella di acquistare il Monza, sono esclusivamente del presidente".

L'ARRIVO DI BARBARA BERLUSCONI

"Mi dimisi. Potevo andare in Cina. Berlusconi mi chiamò la sera ad Arcore e io gli dissi che un Milan a due teste era ingestibile. “Troverò una soluzione”, mediò. Era il giorno in cui Alfano lasciò Forza Italia. E Silvio mi disse: “Oggi se ne è andato Angelino, non puoi andartene anche tu”. Io risposi: “Obbedisco”, come un novello Garibaldi".

LA CANDIDATURA COME SINDACO DI MILANO

"È vero. Non l’ho fatto, perché io ho nel cuore il calcio. Mi porta via troppo tempo. E il sindaco di Milano è un impegno totale, giorno e notte. Questa sfida con il Monza, per citare un altro film, è The Last dance".

Galliani: "Sogno Monza-Milan, poi che vinca il migliore"

