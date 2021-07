A Carciato, seconda amichevole precampionato per il Napoli. Davanti ad un ostica Pro Vercelli, la squadra di Spalletti ha strappato una vittoria di misura per 1-0. A decidere l'incontro è un colpo di testa di Victor Osimhen a metà primo tempo. Il nigeriano batte di testa Tintori, sfruttando un servizio di Rrahmani.

Un Napoli sperimentale quello in campo oggi con diversi giovani dal primo minuto e l'inserimento di Ounas alle spalle di Osimhen. Spreca molto la formazione campana, prima con Zedadka e poi con lo stesso bomber ex Lille. Nel secondo tempo c'è spazio anche per Machach e Ciciretti entrambi pericolosi. Non corre pericoli la porta partenopea difesa da Contini. In buona forma sono sembrati Lobotka e Ounas.

Calciomercato 2020-2021 Spalletti: "Koulibaly? Mi incateno piuttosto che lasciarlo andar via" 21/07/2021 A 21:08

Demme, inforunio al ginocchio

La brutta notizia di giornata è l'uscita dal campo in avvio di gara di Diego Demme. Colpo al ginocchio per il centrocamoista che sarà sottoposto ad accertamenti strumentali domani mattina.

Il tabellino

NAPOLI-PRO VERCELLI 1-0

NAPOLI (4-2-3-1): Contini (73' Idasiak); Zanoli (73' Malcuit), Rrahmani (73' Manolas), Koulibaly (62' Luperto), Mario Rui (62' Costa); Lobotka (62' Gaetano), Demme (18' Folorunsho); Politano (62' Machach), Ounas /73' Zielinski), Zedadka; Osimhen (62' Ciciretti)

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Masi, Auriletto, Carosso; Crialese, Emmanuello, Awua, Iezzi, Clemente; Rolando, Comi

GOL: 25' Osimhen

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/07) 21/07/2021 A 20:36