Conferenza Stampa di presentazione della nuova collezione figurine Panini "Calciatori 2021-2022"; tra i tanti ospiti intervenuti, anche Alessandro Del Piero e Giacomo Raspadori, simboli dell'Supercoppa Italiana giocata tra Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Serie A, non ha mancato di ricordare la Tradizione che solo l'Italia può vantare. C'era grande attesa per ladi; tra i tanti ospiti intervenuti, anche, simboli dell' Italia passata ma anche di quella che sarà. I primi discorsi hanno riguardato il grande impatto del calcio sulle televisioni private e pubbliche, con la partita digiocata tra Inter-Juventus che ha frantumato ogni record in termini di ascolti, grazie anche ad una tecnologia sempre più innovativa. della Serie A, non ha mancato di ricordare la nostalgia di quando, da giovane, collezionava le figurine dei calciatori tracciando unache solo l'Italia può vantare.

Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro) si dice assolutamente entusiasta del nuovo Serie C con le Figurine Panini: "Sono molto contento di questa collaborazione. E' quello che vogliono i giovani, bisogna utilizzare il Digital per andare avanti e aprire una nuova era". Sullo stesso entusiasmo, anche Mauro Balata (Presidente Lega Serie B): "Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto. Per me l'Album figurine Calciatori è la Treccani del calcio e rappresenta un vero momento nostalgico". Lega Pro) si dice assolutamente entusiasta del nuovo progetto che coinvolge lacon leSullo stesso entusiasmo, ancheLega Serie B):

L'INTERVENTO DI ANTONIO ALLEGRA

Tutte le modifiche e novità della collezione figurine Panini "Calciatori 2021-2022" sono state spiegato da Antonio Allegra, Direttore Mercato Panini: "La parola che più sentirete è Innovazione: questo perchè abbiamo un target di circa un milione di persone con tantissimi ragazzi ma anche parecchi adulti che continuano la collezione. La copertina è un chiaro omaggio alla nostra Nazionale che ha fatto grandi cose; abbiamo cambiato il formato usando una doppia immagine (mezzo busto+foto in azione) e abbiamo inserito la novità dell'allenatore del mese. Facendo un sondaggio abbiamo scoperto che la figurina più amata è quella di Alex Del Piero e l'altro esperimento che sta funzionando molto bene è l'introduzione di figurine virtuali (e fisiche...) di calciatori del campionato di Serie C".

LE PAROLE DI DEL PIERO

"La mia grande speranza è di tornare alla normalità al più presto, di vedere gli stadi pieni e la gente felice. Vorrei fare il mio augurio a Federico Chiesa per un pronto recupero in campo, è giovane e tornerà più forte sicuramente; per me è una grande emozione rivedersi nell'Album figurine Panini e rappresenta un grande orgoglio, avevo compagni che si preparavano ore prima di fare la fotografia e quello era un momento molto bello e importante per noi. Gli allenatori che più mi stanno colpendo sono Spalletti e, ahimè, Simone Inzaghi che sta facendo grandi cose con l'Inter".

LE PAROLE DI RASPADORI

"Vedermi sull'Album calciatori Panini equivale a vedere la mia maglietta appesa nello spogliatoio della Prima Squadra: è indescrivibile. Il mio obiettivo è continuare a migliorarmi e devo ringraziare sempre il Sassuolo per l'opportunità che mi sta dando: Scamacca lo conosco da tempo e diventerà fortissimo. Nel frattempo, continuo l'università e mi sto preparando all'esame di biochimica di febbraio".

