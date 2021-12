Non è questione di urgenza di vincere la partita, è questione di riprendere a capire i momenti della partita. Era successo a Salerno, era successo a Venezia, a Venezia abbiamo subito gol, a Salerno ci era andata bene. Oggi i ragazzi direi che hanno fatto bene sia la fase offensiva, anche se potevamo sicuramente sfruttare meglio alcune situazioni, e bene la fase difensiva perché tutti hanno collaborato, perché quando c'è da fare quello c'è da farlo bene. Poi rispetto a Venezia siamo entrati in campo meglio. In quel momento come approccio meglio, come gestione della palla non bene, perché abbiamo regalato due-tre palle al Bologna, che è un'ottima squadra, che ha giocatori di valore tecnico, quindi ci sta a Bologna di subire alcune situazioni nell fase offensiva loro e difensiva nostra. Poi però direi che la squadra ha fatto una buona partita, ha fatto bene e credo sia anche una vittoria meritata. Però non è che adesso bisogna riabbassare la guardia, ora abbiamo il Cagliari, soprattutto per prepararci al meglio a due mesi che saranno meravigliosi da giocare, perché abbiamo gennaio e febbraio con tanti scontri diretti ad iniziare dal Napoli e ad arrivare fino alla Champions League". Bologna-Juventus, match valido per la 18esima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 0-2 . Al termine della partita Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando così il match: "".

Sul match, dal punto di vista tattico

Ad

"Su quello sono stati molto bravi i ragazzi, è normale che c'è da migliorare, come a due minuti dalla fine del primo tempo quando aveva palla Arthur e la gioca sulla verticale e invece in quel momento bisognava tenerla, perché venivamo da un momento un cui avevano la palla loro. Ci sono dei momenti della partita che vanno ancora migliorati, però sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi e soprattutto dell'approccio e della cattiveria agonistica che hanno messo in questa gara, che non era assolutamente facile".

Serie A Morata e Cuadrado, Juve cinica a Bologna: è 0-2 5 ORE FA

Sul mercato dopo le parole di Arrivabene

"La rosa della Juventus è ottima, bisogna lavorare con questi giocatori che possono solo migliorare, in autostima, in convinzione e in voglia di raggiungere gli obiettivi. Quindi andremo avanti fino a giugno con questi, cercando di migliorare sul piano tecnico, tattico e sul piano dei risultati. Oggi è una bella vittoria che ci consente di tenere a tiro il quarto posto, però questo non ci deve far abbassare la guardia, perché poi martedì c'è da vincerne un'altra. Quando sei indietro sei costretto a fare questo. Nelle ultime cinque partite abbiamo preso solo un gol a Venezia, bisogna migliorare la fase realizzativa, però questo va fatto piano piano, è un percorso con tanti ragazzi giovani, qualcuno inesperto, soprattutto per raggiungere gli obiettivi. Ma sono molto contento di questa rosa, di questa squadra, ma sapevamo all'inizio che non fosse semplice arrivare nei primi 4 e vincere lo Scudetto. Ma questo lo sapevamo tutti".

Su Arthur

"Arthur nasce come mezzala al Barcellona, il centrale davanti alla difesa lo ha fatto poco, quindi ha un modo di giocare diverso rispetto al Barcellona. A lui piace fare molti più tocchi, ma così è un dispendio di energie notevole. Stasera ha fatto una bella partita, ha giocato più veloce, poi quando c'era da tenerla è stato molto bravo perché poi non gliela togli. Poi è andato poco in giro per il campo, perché lui è uno a cui piace andare in giro per il campo, perché si fa portare nei momenti difficoltà un po' in giro. Quando ha iniziato a ciondolare con la testa allora l'ho tolto perché era da tanto che non giocava. Ma credo che se si mette davanti alla difesa con testa, con i ritmi giusti, perché la tecnica ce l'ha, può solo migliorare e sono contento".

Sul protocollo nello spogliatoio

"Nello spogliatoio ci sono dei momenti in cui sono equilibrato e dei momenti in cui succede di tutto, ma è normale che sia così. E' normale, perché si svegliano loro e mi sveglio anch'io, se no ci addormentiamo tutti, non c'è un protocollo che bisogna comportarsi in un modo o in un altro. Abbiamo un 2022 davanti bello da fare, anche se abbiamo l'ultima partita col Cagliari che sarà molto difficile".

Su Milan-Napoli

"Sarei veramente felice che i ragazzi regalassero una vittoria a tutti martedì per passare delle buone feste e soprattutto per prepararci a questi due meravigliosi mesi di gennaio dove ci sono delle sfide affascinanti, belle da giocare, che ti danno adrenalina, è quello che ho chiesto ai ragazzi per queste due partite".

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Le pagelle di Bologna-Juventus 0-2: de Ligt super, Morata bene 2 ORE FA