Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN. Così il tecnico sulla partita: "Era uno scontro diretto. Loro erano quasi tutti titolari. Avevano fuori quattro giocatori ma all'andata ne avevamo fuori sei noi. Hanno fatto una buona partita, noi altrettanto. Potevamo andare in vantaggio ma siamo stati un po' imprecisi negli ultimi 20 metri. Siamo stati un po' troppo frettolosi. La classifica rispetto al Napoli è rimasta invariata. Abbiamo un punto in più del girone di andata e questo è un bel segnale". Juventus-Napoli, match valido per la 20a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Mertens nel primo tempo e di Chiesa nella ripresa. Al termine della garaha parlato ai microfoni di DAZN. Così il tecnico sulla partita: "".

Sulle cose da migliorare

"Un po' più di lucidità e serenità. Forse sono anche le caratteristiche dei giocatori. La squadra però ha fatto una buona partita contro un buon Napoli. Abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo sbagliato tante volte negli ultimi 30 metri e dobbiamo migliorare".

Sulle posizioni di Chiesa e Bernardeschi

"Visto che Ghoulam aveva giocato solo 34 minuti, era normale di mettere un giocatore come Chiesa che nell'uno contro uno lo potesse mettere in difficoltà. Dopo il pareggio siamo andati troppo velocemente con le palle alte e su questo dobbiamo avere un pochino più di pazienza".

Su Dybala

"E' stato parecchio fermo. Arriva da un infortunio poi si è fermato dopo Venezia. Stasera ha fatto una buona mezz'ora e piano piano troverà la condizione migliore. Chiesa stasera era al rientro dopo tanto tempo. La condizione della squadra a livello fisico era buona. Era importante vincere stasera per accorciare la classifica, lo faremo più avanti".

Sui problemi offensivi

"Abbiamo fatto pochi gol, solo 28. Oggi ha ritrovato il gol Chiesa e dobbiamo trovare il gol con i centrocampisti. Stasera le palle inattive sono state sfruttate un po' meglio. Abbiamo avuto un'occasione con McKennie, piano piano ci attiviamo. Stasera Rabiot, nel primo tempo, si è inserito bene quando lo abbiamo trovato. Dobbiamo migliorare gli inserimenti con le mezzali, col tiro da fuori dei centrocampisti e un po' di precisione. L'ultimo passaggio è determinante. Dobbiamo aumentare la differenza reti, siamo quinti ma abbiamo segnato solo 28 gol. Dobbiamo migliorare ma i gol arriveranno".

Sulla partita

"Hanno fatto una buona partita. Ai ragazzi non c'è nulla da dire. Hanno fatto una partita aggressiva e tecnica ma dobbiamo capire il momento in cui quando si ha la partita in mano che non si deve accelerare. Abbiamo avuto una bella occasione con Kean alla fine. Era uno scontro diretto, gli scontri diretti si vincono o si perdono, stasera lo abbiamo pareggiato".

