Quarta amichevole estiva per l', con gli uomini diche hanno battuto abbastanza nettamente il Crotone . Perentorio 6-0 per i nerazzurri andati a segno con Çalhanoglu, Satriano, Dimarco, Pinamonti, Sensi e Brozovic. Primo gol del turco in maglia nerazzurra e il tecnico ex Lazio ha già le idee chiare su come e dove schierarlo a partire dalla prossima stagione.