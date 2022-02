Già perché come ampiamente pronosticabile la Serie A, annunciando la programmazione della 29ª e 30ª giornata di campionato, ha ufficializzato che non si fermerà per lasciar spazio alla preparazione dei playoff della Nazionale verso Qatar 2022, come chiedeva invece la Figc. Roberto Mancini avrà così a disposizione appena 5 giorni per preparare il match contro la Macedonia del Nord e dovrà sperare che qualche big non si infortuni proprio a ridosso dell’appuntamento in un weekend di campionato che vede in programma match non banali su tutti il derby Roma-Lazio, in programma domenica 20 marzo alle ore 18.