Da lì a poco tempo, la Procura federale Figc aveva annunciato l'apertura di un'indagine sulle parole pronunciate da Commisso. Dopo più di due mesi, la Figc ha comunicato di aver archiviato il procedimento: "le indagini relative alla pratica in oggetto sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport, è stata disposta l'archiviazione del procedimento", si legge in un documento.

Le parole di Commisso al Financial Times

L'imprenditore italo-americano aveva addentato il caso plusvalenze che coinvolgeva la società bianconera: "La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Dopo l'indagine della Covisoc il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo in quei giorni. Se fosse capitato a una società quotata negli States, gli azionisti, dopo aver subito le perdite, avrebbero dovuto fare causa a quei bast***i, scusate il linguaggio".

Commisso aveva poi infierito sul suo stesso stadio, il Franchi, definendolo: "la cosa più m…osa che sia mai stata inventata", per poi sparare a zero sui presidenti dei club di Serie A: "Chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri".

Prandelli: "Commisso va ascoltato. Tifosi se lo tengano stretto"

