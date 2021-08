Atalanta-Bologna, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Gewiss di Bergamo sabato 28 agosto alle ore 18.30.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: De Roon

Indisponibili: Hateboer, Zapata

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: Schouten, Soriano

Indisponibili: Dijks, Santander

Atalanta-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Bologna verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto nove delle ultime 11 sfide contro il Bologna in Serie A (1N, 1P), realizzando 24 gol nel periodo (2.2 di media a match).

L’Atalanta ha vinto le ultime sette gare casalinghe contro il Bologna in Serie A, solo contro il Livorno (nel 2014) la Dea ha registrato otto successi interni di fila nella sua storia nel massimo campionato.

Questo sarà il 2500° incontro di Serie A giocato dal Bologna, che diventerà la nona squadra a tagliare questo traguardo nella competizione.

L’Atalanta non ha trovato il gol nella sua ultima gara casalinga di Serie A, giocata a maggio contro il Milan, dopo che aveva segnato in media tre reti a gara nelle precedenti nove; l’ultima volta che i bergamaschi non sono andati a segno per due partite consecutive di campionato in casa è stata nell’ottobre 2018 (tre).

Il Bologna ha vinto nella scorsa giornata contro la Salernitana: tuttavia, solo in due delle ultime 10 stagioni di Serie A è riuscito a rimanere imbattuto in entrambe le prime due uscite (nel 2017/18 e nel 2019/20) e non ottiene due successi nei primi due incontri stagionali nella competizione dal 1996/97.

Nonostante il successo nel match d’esordio stagionale, l’Atalanta è la squadra che ha subito più tiri nel corso della prima giornata di questo campionato (21) e allo stesso tempo quella che ne ha effettuati meno (sette).

Il Bologna ha segnato due delle sue tre reti nella prima giornata di campionato su sviluppi di calcio d’angolo (entrambi con Lorenzo De Silvestri), lo stesso numero di gol che aveva segnato su questa situazione di gioco in precedenza in tutto il 2021.

Il Bologna è la squadra contro cui il Josip Ilicic ha segnato più reti in Serie A: sette, ma solo due con la maglia dell’Atalanta (doppietta nell’aprile 2019).

Dal suo arrivo all’Atalanta nel 2019/20, Luis Muriel è il giocatore che ha segnato più reti da fuori area in Serie A (10).

L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic ha trovato la sua prima rete nel massimo campionato italiano 11 anni e 228 giorni dopo il esordio nella competizione, diventando il giocatore straniero che ha impiegato più giorni dal suo esordio in Serie A a realizzare la sua prima marcatura nell’era dei tre punti a vittoria.

