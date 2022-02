Duván Zapata. L'attaccante colombiano potrebbe aver rimediato il distacco intervenire chirurgicamente. In caso di operazione, infatti, Zapata potrebbe star fermo per circa 4 mesi, costringendo così l'Atalanta ad intervenire sul mercato. Ancora nessun aggiornamento circa l'infortunio di. L'attaccante colombiano potrebbe aver rimediato il distacco del tendine dell'adduttore durante l'ultimo match di campionato contro il Cagliari ed è volato in Finlandia per sostenere degli esami col professor Orava per capire l'eventualità di. In caso di operazione, infatti, Zapata potrebbe star fermo per circa 4 mesi, costringendo così l'Atalanta ad intervenire sul mercato.

Il comunicato dell'Atalanta

Allenamento di rifinitura al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara di Coppa Italia Frecciarossa contro la Fiorentina, in programma domani alle 18 al Gewiss Stadium. Alla seduta non hanno preso parte Miranchuk e Pezzella. Entrambi hanno sostenuto un programma di lavoro personalizzato. Non era invece presente a Zingonia Duván Zapata, che, nella giornata odierna, è stato visitato dal professor Orava a Turku. Nei prossimi giorni il calciatore dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti clinici

Al momento, però, nessuna novità. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi esami per capire il da farsi. L'Atalanta, infatti, avrebbe già bloccato un attaccante proveniente, per così dire, dal mercato degli svincolati. Parliamo di Graziano Pellè, 36 anni, che anche la scorsa stagione si accasò a febbraio per cercare di salvare il Parma. La mission non gli riuscì, con un solo gol in 13 presenze, e con i ducali che arrivarono ultimi. Arriverebbe però a parametro zero e in buone condizioni fisiche nonostante non abbia giocato nella prima parte di stagione. L'altro nome fatto nelle ultime ore è quello di Diego Costa, secondo Tuttosport, attaccante spagnolo già accostato alla Salernitana a gennaio. In quel caso, però, i granata interruppero la trattativa considerando le condizioni non proprio ottimali dell'ex giocatore di Chelsea e Atlético Madrid.

Gasperini: "Passaggio agli ottavi era alla portata, peccato"

