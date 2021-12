Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, prima del big match che vedrà impegnata la sua Atalanta contro Ha parlato, in conferenza stampa, prima del big match che vedrà impegnata la suacontro la Roma di Mourinho . Tanti i temi toccati

PRESENTAZIONE

Ad

"Abbiamo bisogno di migliorare il nostro rendimento in casa, ci vuole una serie di vittorie per riuscire ad alzare la quota punti in casa. È un momento molto importante del campionato, in tre giorni chiudiamo il girone di andata, abbiamo avuto un rendimento significativo".

Serie A Napoli-Atalanta 2-3, 5 verità: Gasp e Dea da sogno, Mertens magnifico 05/12/2021 A 10:06

INFORTUNI

"È difficile spiegare scientificamente il motivo di questi infortuni che hanno toccato tutti, probabilmente la frequenza di partite può fare la differenza, ma questo è un tema che lasciamo anche ai medici. Speriamo di recuperare il prima possibile Gosens, è un giocatore importantissimo per i gol e gli assist".

JOSE' MOURINHO

"Sicuramente è un grande allenatore, sia per l'entusiasmo travolgente che ha portato all'inizio che per la sua storia, in una piazza entusiasta come Roma, poi il campo è sicuramente un altro argomento. Sono convinto che nel tempo potrà alzare la qualità".

OLYMPIACOS

"Abbiamo preso una bella squadra, lo sappiamo. È un ambiente particolare, hanno un pubblico che ha grande entusiasmo, dobbiamo fare bene per superare il turno, incontriamo una squadra di valore".

MURIEL

"Era partito benissimo, poi l'infortunio lo ha bloccato, già da qualche settimana è tornato ad essere quello dello scorso anno, è chiaro che per noi è un giocatore fondamentale, ma in attacco tutti sono fondamentali".

PARAGONE ZAPATA-MILITO

"Il momento di Zapata è straordinario perché non è di una partita o due, ma è dall'inizio dell'anno che ha una condizione fisica e mentale straordinaria. Pensavamo fosse già ad alti livelli, ma stiamo vedendo un giocatore cresciuto anche come personalità e consapevolezza, sta facendo cose migliori rispetto agli altri anni".

Gasperini: "L'Atalanta può sedersi al tavolo coi più grandi. Giochiamo per l'Italia e per Bergamo"

Serie A Atalanta in forma smagliante: così nessun traguardo è precluso 01/12/2021 A 10:54