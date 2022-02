"Zapata non dovrà operarsi, ma sarà fuori almeno tre mesi", titola stamane L'Eco di Bergamo. L'attaccante nerazzurro si è fatto visitare in Finlandia e non dovrà essere operato per la lesione al tendine, ma la sua stagione potrebbe essere già finita qui: starà fuori almeno tre mesi e potrebbe rientrare solo per le ultimissime partite della stagione (si vocifera fine aprile, inizio maggio), se tutto dovesse andare per il meglio.

Gasperini studia le alternative: Muriel da gestire

Ad

Nel frattempo Gasperini si prepara per la sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia: dovrà studiare le mosse per affrontare questa seconda parte di stagione senza Duvan Zapata. Luis Muriel dovrà essere gestito e non spremuto, visti i tanti impegni. Possibile che uno dei trequartisti venga riadattato come "falso nueve". Pasalic l'indiziato numero uno.

Serie A Atalanta, ci vogliono altri esami per Zapata: Pellè in stand-by 15 ORE FA

Da Oliveira a Cabral: i 5 consigli per l'asta di riparazione

Serie A Vlahovic ha violato l'isolamento? La ASL Toscana informa le autorità 10 ORE FA