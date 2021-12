Gian Piero Gasperini ha parlato dalla sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita, dopo la Il tecnico dei nerazzurriha parlato dalla sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita, dopo la vittoria per 2-1 sul difficile campo dell'Hellas Verona (Igor Tudor era ancora imbattuto in casa). Ecco le sue dichiarazioni più significative:

Sulla vittoria

"È una vittoria pesantissima, perché abbiamo giocato con una squadra forte. Abbiamo ribaltato la partita con una squadra che ha fisicità, sa cosa fare e gioca bene. Siamo venuti fuori con una determinazione straordinaria, e abbiamo vinto anche soffrendo. Questa è una vittoria che dà spessore e convinzione, è un passo avanti".

Sui cambi

"Continuo a ripetere che sono tutti titolarissimi. Se gioca Pessina o Demiral al posto di Djimsiti o Pasalic non posso andare dietro a queste stupidate. Oggi abbiamo trovato un grande Miranchuk: il mio problema è che ama giocare nella stessa posizione di Malinovskyi e Ilicic, questo è un errore nostro di costruzione. Dobbiamo sperare che qualcuno si adatti. Abbiamo un gruppo solido, e oggi è stata una grande vittoria".

Sul momento

"Due domeniche fa eravamo a -5, poi a -4. Però non siamo ancora là, non posso dire niente (ride, ndr). La scalata la danno i numeri, stiamo facendo qualcosa di notevole, siamo anche molto dispiaciuti dell'eliminazione col Villarreal: era alla nostra portata, ma non condividiamo nemmeno quello che si è detto su questa partita. Ci ha dato la consapevolezza di essere competitivi con certe squadre, anche se quella è girata in modo balordo e siamo andati fuori. Ma il nostro percorso continua".

Atalanta rafforzata?

"Sì, perché abbiamo dovuto mettere qualcosa in più. Nel primo tempo il Verona ci mangiava, eravamo in bambola. Dopo siamo cresciuti giocando e tirando fuori anche un po' di carattere, abbiamo alzato i ritmi, abbiamo vinto qualche duello mettendoci anche più qualità".

Niente paroloni

"Aspettiamo la conclusione del girone d'andata e speriamo sia ancora meglio. Questa stagione ci sta dando tante soddisfazioni, dobbiamo stare attenti a non avere arroganza o presunzione. Umiltà significa non abbassare la testa quando hai qualche problema, significa cercare di fare sempre qualcosa in più. Riempirsi la bocca di paroloni, che magari ti fa sentire più importante, non fa parte della nostra cultura. È completamente distante dalla realtà di Zingonia".

Sullo Scudetto

"Non ho detto che non ne parlo, ho detto che ne parlerò quando sarò primo (ride, ndr)".

Su Koopmeiners

"Ha un gran sinistro. È una soluzione in più che ci può dare. Non ha fatto bene nel primo tempo, nella ripresa ha fatto meglio. Ma ha potenzialità, di sicuro. L'unica cosa che può farci male è denigrare uno per far giocare l'altro... Io non ascolto nessuno di questi guru. Zappacosta ad esempio arriva da una distorsione alla caviglia, c'è gente che non conosce i risvolti e pontifica. A Bergamo dobbiamo toglierci questa cosa, che negli anni scorsi non avevamo".

