L’addio risale ormai al gennaio scorso ma la fine del matrimonio fra l’ex capitano e simbolo dell’Atalanta Alejandro “Papu” Gomez e la compagine bergamasca continua a far rumore e parlare. A riaccendere la brace di un fuoco che pareva essersi spento sono state le parole dell’ex numero 10 nerazzurro, ora al Siviglia, che in un’intervista al quotidiano argentino “La Nacion” ha dato la sua versione dei fatti gettando la croce su Gian Piero Gasperini con accuse molto pesanti: (“”), la risposta del tecnico di Grugliasco non si è fatta attendere e la sua versione dei fatti aè molto differente rispetto a quella del fantasista albiceleste.