Atalanta-Inter, match della 22a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 0-0 al Gewiss Stadium. La Dea, pur priva di Zapata, Gosens, Malinovskyi, Toloi, Maehle, Hateboer e Ilicic, ha tenuto testa ai campioni d'Italia e ha impegnato piú volte Handanovic, sicuramente il migliore in campo a Bergamo. Decisive anche le parate di Musso, soprattutto quella iniziale su Sanchez, che hanno permesso ai bergamaschi di rimanere nel match e di giocarsi tutta la partita a viso aperto. Pareggio giusto, tra due squadre forti, che giocano un bel calcio.

Il tabellino di Atalanta-Inter 0-0 (primo tempo 0-0)

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino, Pezzella; De Roon, Freuler; Pessina (Dal 78' Miranchuk), Koopmeiners, Pasalic (Dal 89' Zappacosta); Muriel (Dal 87' Piccoli). All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni (Dal 82' De Vrij); Darmian (Dal 67' Dumfries), Barella, Brozovic, Calhanoglu (Dal 67' Vidal), Perisic; Sanchez (Dal 67' Correa), Dzeko (Dal 82' Lautaro). All. S. Inzaghi

Arbitro: Massa

Ammoniti: De Roon, Brozovic, Calhanoglu, Palomino

Un contrasto tra Luis Muriel e Nicolò Barella durante Atalanta-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

16' - Super occasione Inter. Cross di Brozovic da destra e stacco in arretramento di DZEKO. Palla fuori di un metro.

26' - MIRACOLO DI MUSSO. Barella (forse con fallo) recupera palla su Muriel, palla a Calhanoglu, dentro per SANCHEZ che calcia col destro. Gran parata di Musso a mano aperta.

49' - OCCASIONE CLAMOROSA PER L'ATALANTA. Pasalic manda in porta PESSINA, che con il destro tutto solo si fa deviare la conclusione da HANDANOVIC in uscita. Gran parata qui dello sloveno.

59' - MUSSO! Grande azione Inter, con Barella che in area allarga per DZEKO. Calcia da posizione defilata. Musso devia in corner.

66' - PEZZELLA SALVA LA DEA. Dzeko va via a sinistra, mette in mezzo sull'uscita di Musso, PEZZELLA provvidenziale ad anticipare Darmian sul secondo palo.

71' - DZEKO! Mette alto. Barella taglia un gran pallone sul secondo palo per la sponda di aerea di Dumfries, Dzeko arriva ma colpisce di testa e non inquadra la porta.

76'- ANCORA MUSSO! Ancora lui! Destro da dentro l'area di VIDAL, respinge l'argentino. Poi cross per D'Ambrosio, che non inquadra la porta.

81' - HANDANOVIC! Altra parata super. Lancio lungo, BASTONI sbaglia, Muriel gli soffia il pallone e si invola, poi calcia col destro. Bravissimo lo sloveno.

89'- COSA SBAGLIA D'AMBROSIO! Barella manda in porta D'Ambrosio, che incredibilmente da due passi mette a lato. Che chance.

Giuseppe Pezzella e Matteo Darmian durante Atalanta-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La statistica

L’Inter non è andata a segno in una gara di Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (0-0 contro l’Udinese), interrompendo una serie di 39 partite consecutive in gol.

MVP del match

Samir HANDANOVIC - Parata miracolosa su Pessina a inizio ripresa quando salva un gol già fatto con un intervento superlativo. Nel finale si ripete su Muriel e Pasalic. Prestazione fantastica, anche in considerazione dell'importanza della partita. Letteralmente insuperabile.

Fantacalcio

Promosso - Juan MUSSO - Parata straordinaria sul destro di Sanchez, attento sul destro di Dzeko e sulla cannonata di Vidal. Reattivo e decisivo.

Bocciato - Edin DZEKO - Sciupa un paio di palle gol molto golose di testa, una nel primo tempo e una nella ripresa. Errori pesanti che incidono inevitabilmente sulla sua valutazione.

